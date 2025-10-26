Giovane di 32 anni accoltellato su una panchina a Piacenza: decine di fendenti a collo e addome

La vittima dell’aggressione a Fiorenzuola d’Arda è un 32enne che avrebbe detto di essere un pilota dell’Aeronautica militare, circostanza poi non confermata: a colpirlo con diverse coltellate potrebbe essere stato l’ex compagno della fidanzata. L’uomo è ricoverato in gravi condizioni.

immagine di repertorio

Grave episodio di violenza nel pomeriggio di oggi, domenica 26 ottobre, a Fiorenzuola d'Arda, nella provincia di Piacenza. Un uomo di trentadue anni – che non sarebbe un pilota dell’Aeronautica Militare come emerso in un primo momento – è stato accoltellato mentre si trovava su una panchina.

L’uomo è attualmente ricoverato all'ospedale Maggiore di Parma: sarebbe in gravi condizioni. Stando alle prime informazioni, il giovane è stato aggredito mentre appunto era seduto su una panchina in un quartiere residenziale della città.

Sarebbe stato lo stesso giovane ferito a dire di essere un pilota dell’Aeronautica, ma da successive verifiche dei carabinieri l'appartenenza al corpo militare non risulta confermata e anche la stessa Aeronautica ha smentito. Non sono chiari i motivi per cui l'uomo si sarebbe presentato in questo modo.

Il 32enne sarebbe stato colpito con una decina di fendenti sia al collo che all’addome: i soccorritori del 118 lo hanno trovato riverso in un lago di sangue. Dopo averlo stabilizzato e sottoposto a trasfusioni, l’uomo è stato poi portato d’urgenza in eliambulanza in ospedale dove viene sottoposto a un delicato intervento chirurgico.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri che stanno cercando di ricostruire quanto accaduto: secondo quanto trapelato finora, a colpire il giovane potrebbe essere stato l'ex compagno della attuale fidanzata del 32enne, ma su questo sono ancora in corso indagini. Al momento questa persona non sarebbe ancora stata rintracciata, le indagini dei carabinieri vanno avanti.

Intanto, il coltello usato per l’aggressione sarebbe stato abbandonato a terra e già recuperato.