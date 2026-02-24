Pierina Paganelli, Valeria in Aula: “Louis disse che aveva parti intime esposte e nessuno l’aveva riconosciuta”

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Omicidio di Pierina Paganelli a Rimini ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

“Louis disse che Pierina Paganelli aveva le parti intime esposte e nessuno l’aveva riconosciuta al momento del rinvenimento del cadavere”, è uno dei passaggi della deposizione fiume in Tribunale di Valeria Bartolucci, moglie del 35enne unico imputato per l’omicidio della pensionata trovata morta la mattina del 4 ottobre 2023 nel garage del condominio di via del Ciclamino a Rimini dove tutti loro vivevano.

Proprio il momento del rinvenimento del cadavere di Pierina è stato uno dei passaggi più lunghi dell’intera deposizione di Valeria, che è indagata per favoreggiamento e che ha scelto di non avvalersi della facoltà di non rispondere, denunciando anche di essere stata vittima di presunte intimidazioni da parte dal consulente di Manuela Bianchi, nuora di Pierina e legata a Dassilva in una relazione extraconiugale.

Secondo Bertolucci, al momento del rinvenimento del cadavere, né Manuale né Dassilva, che era stato chiamato subito foto, si erano accorti che si trattava di Pierina. “Mi ricordo di un dettaglio che mi riferì sempre mio marito. Disse che era stata rinvenuto il cadavere con le parti intime esposte e gli abiti sollevati. Mi disse che inizialmente neppure lui aveva riconosciuto Pierina e neppure una condomina che avevano allertato lui e Manuela” ha spiegato la donna confermando il racconto che l’imputato e la Bianchi hanno più volte riferito.

Bartolucci ha poi spiegato che il marito le ha raccontato di essere sceso scalzo per la fretta e di aver toccato anche il cadavere. “Mi ha detto che l’aveva toccata sul polso e sul collo per controllare il battito, dopo che i soccorritori al telefono avevano chiesto di verificare se la persona era morta o viva” ha ricostruito la donna. Valeria ha negato infine che Dassilva abbia lavato le scarpe la sera dell’omicidio: “Le scarpe di Louis io non le ho viste nella lavatrice e lui non mise nessuna scarpa in lavatrice".

Interpellata sul suo rapporto con la vittima, Valeria Bartolucci ha poi confermato di averle riservato parole di disprezzo parlando con Manuela dopo aver ascoltata di nascosto alcune conversazioni di Pierina con i figli in cui “Diceva che Manuela poteva andare a vivere in affitto mentre il figlio poteva continuare a vivere nella sua abitazione con la figlia”.

“Le avevo scritto che se fosse venuta a casa mia avrebbe ascoltato Pierina Paganelli dire cose che la riguardavano” ha ammesso Valeria dopo che in aula sono stati letti anche i messaggi che aveva mandato a Bianchi definendo la famiglia del marito "un covo di serpenti" e Pierina "rivoltante". "L’ho fatto perché all’epoca ritenevo scorretto il trattamento riservato da parte loro a una parente di cui ipotizzavano anche una relazione extraconiugale" ha detto Valeria.