“A Valeria Bartolucci intimidazioni dal consulente di Manuela”: processo Paganelli, cosa sta succedendo in aula

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Omicidio di Pierina Paganelli a Rimini ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Si torna in aula oggi, lunedì 23 febbraio, a Rimini dove è in corso il processo che vede imputato Louis Dassilva accusato dell'omicidio di Pierina Paganelli, l'anziana trovata morta la mattina del 4 ottobre 2023 nel garage del comprensorio di via del Ciclamino. In programma c'è la deposizione di Valeria Bartolucci, moglie di Dassilva: sarebbe dovuta cominciare alle 10 ma è stata spostata alle 12 per via di una serie di eccezioni preliminari.

"A Valeria Bartolucci intimidazioni da Barzan e da uno youtuber"

Bartolucci, indagata per favoreggiamento nell'omicidio che secondo il pm Daniele Paci avrebbe commesso il marito, è stata convocata in Corte d'Assise, presieduta dal giudice Fiorella Casadei, come teste assistito. I suoi legali, Antonio Petroncini e Chiara Rinaldi del Foro di Bologna, hanno chiesto un'audizione a parte chiuse in quanto – a loro dire – la donna avrebbe ricevuto intimidazioni da uno youtuber e da Davide Barzan, consulente della difesa di Manuela Bianchi, nuora di Pierina e legata a Dassilva in una relazione extraconiugale, qualche giorno prima dell'udienza. "I due soggetti sono in aula e chiediamo alla corte di allontanarli immediatamente", ha detto l'avvocato Rinaldi al microfono.

La stessa Bartolucci – è stato reso noto – ha denunciato Barzan sostenendo di avere avuto la percezione di una sorta di "avvertimento" tramite un comunicato pubblicato online e reso pubblico proprio ad un paio di giorni dall'escussione. Per la difesa di Bartolucci, insomma, si tratta di una minaccia. La Corte si è riservata sullo specifico ma ha disposto che l'udienza continuasse pubblica. Rigettate invece le istanze preliminari sulle garanzie di legge accordate alla Bartolucci nel corso delle indagini fin dai primi interrogatori nel novembre del 2023, epoca in cui non vi era ancora alcun indagato per l'omicidio della pensionata.

Cosa ha detto in aula Valeria Bartolucci sull'omicidio Paganelli

La deposizione di Bartolucci è cominciata con le domande del pm Daniele Paci, già sui giorni che hanno preceduto l'omicidio di Pierina Paganelli. Si ricordi che la vittima, così come Dassilvia e Bartolucci, e la nuora di Pierina Manuela Bianchi col figlio Giuliano Saponi, vivevano tutti nello stesso condominio in via del Ciclamino.

In particolare, Valeria ricorda di una conversazione che ha sentito tra Pierina e i figli Giacomo e Chiara tra fine settembre e inizio ottobre 2023 "Quando ero sul balcone ho ascoltato una conversazione tra Pierina e Giachi. Era un venerdì di fine settembre. Ne ho ascoltata anche un’altra, con Chiara. Fino al 2 ottobre, però, non avevo ricollegato i nomi a queste persone. Pierina non sarebbe stata dispiaciuta della fine della relazione tra l’altro figlio Giuliano e Manuela Bianchi". A quel punto, dice a Manuela – che intanto aveva una relazione extraconiugale con Dassilva – che "se fosse venuta a casa mia avrebbe ascoltato Pierina Paganelli dire cose che la riguardavano".

E poi ancora: "Avevo scritto a Manuela che i familiari sospettavano che lei si fosse invaghita di un’altra persona fuori dal matrimonio. Sono un covo di serpenti e insinuano che tu ti sia invaghito di un altro…tramano qualcosa", dice di aver scritto in un messaggio a Manuela.