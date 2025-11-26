Pierina Paganelli, super consulenza sull’incidente al figlio Giuliano. La difesa: “Fu un agguato con una mazza”

La Gip Raffaella Ceccarelli ha deciso che servirà sull’incidente del 2023 in cui è rimasto vittima Giuliano Saponi, figlio di Pierina Paganelli, uccisa a Rimini due anni fa, una nuova consulenza che unisca quella medico legale a quella cinematica. La difesa ipotizza un agguato con una mazza rivestita da materiale tipo gomma.

Pierina Paganelli e il figlio Giuliano.

Mentre è ancora in corso il processo per l'omicidio di Pierina Paganelli, l'anziana trovata cadavere il 4 ottobre 2023 nel garage del comprensorio di via del Ciclamino a Rimini – e che vede imputato per omicidio il vicino di casa della donna, Louis Dassilva – si torna a parlare dell'incidente in bicicletta in cui rimase coinvolto il figlio della donna, Giuliano Saponi, pochi mesi prima del delitto. La Gip Raffaella Ceccarelli ha infatti deciso che servirà su quanto successo a Saponi una nuova consulenza che unisca quella medico legale a quella cinematica.

Lo ha comunicato ieri nel corso dell'udienza di opposizione all'archiviazione dell'indagine, coordinata dal pm Luca Bertuzzi, con ipotesi di lesioni personali stradali aggravate, a carico di ignoti. I legali dell'uomo, gli avvocati Monica e Marco Lunedei, hanno presentato, pochi giorni prima dell'udienza, la consulenza dell'ingegnere Davide Albini in cui si ipotizza un agguato con una mazza rivestita da materiale tipo gomma. Non fu invece un'azione intenzionale, per la Procura della Repubblica, che sulla scorta della consulenza medico legale del dottor Mauro Pesaresi, secondo cui Saponi fu colpito da un oggetto in movimento veloce, probabilmente lo specchietto di un furgone pirata, aveva chiesto nell'agosto del 2024 l'archiviazione.

A questo punto, la gip Ceccarelli, viste le diverse ipotesi in campo, ha ritenuto necessario avviare una super consulenza che unisca quella medico legale e quella di un ingegnere-esperto in cinematica, rimandando gli atti al pm, che in alternativa potrà valutare di chiedere al gip un incidente probatorio per una perizia "collegiale" per indagare sulla tipologia delle ferite riportate da Saponi e su come queste siano state causate. Non si esclude quindi un nuovo incidente probatorio con la nomina di un ingegnere e un medico legale.

Dunque, ancora non si conosce la verità sull'incidente in cui il 7 maggio 2023 rimase vittima Giuliano Saponi, mentre andava al lavoro in bicicletta. L'uomo, che era ancora sposato con Manuela Bianchi, la donna che aveva anche una relazione extraconiugale con Dassilva, ha rischiato la vita ed è rimasto in coma per mesi. È tornato a casa poco dopo l'omicidio della mamma Pierina Paganelli. Era stata proprio Bianchi, stando anche alle testimonianze emerse nel corso delle indagini sull'omicidio dell'anziana, aveva chiesto di indagare sull'incidente del marito e se le ferite riportate da Giuliano potessero essere compatibili con un'aggressione.