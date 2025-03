video suggerito

Pierina Paganelli, perché l’indagine sarà prolungata: la nuova testimonianza e i 10 minuti di vuoto investigativo Continuano le indagini sulla morte di Pierina Paganelli e sono al vaglio degli investigatori i 41 passi registrati dall’app Apple Healthy sul cellulare di Dassilva nel giorno del ritrovamento del corpo dell’anziana. Nei nove minuti che vanno dalle 8.11 alle 8.20 sono infatti stati registrati 41 passi, ma non i consueti rumori percepibili dalle telecamere di sorveglianza del garage di via del Ciclamino. Sostieni Fanpage.it, fai rumore con noi

A cura di Gabriella Mazzeo

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Manuela Bianchi, Pierina Paganelli e Louis Dassilva.

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Omicidio di Pierina Paganelli a Rimini ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Continuano le indagini sull'omicidio di Pierina Paganelli, la 78enne accoltellata in via del Ciclamino a Rimini nell'ottobre 2023. Si tratta di un'inchiesta con diversi colpi di scena, l'ultimo dei quali legato all'iscrizione al registro degli indagati della nuora di Pierina, Manuela Bianchi, con l'accusa di favoreggiamento. In carcere resta sempre Louis Dassilva, ex amante di Bianchi e vicino di casa della vittima.

Venerdì 14 marzo verranno discussi davanti al gip gli esiti preliminari e definitivi delle tre super consulenze richieste sul Dna, sui cellulari e sulle immagini della Cam3 della farmacia che la sera del delitto avrebbe ripreso un uomo allontanarsi (che secondo i legali, non sarebbe Dassilva).

Esiste un altro tassello di indagine importante nel mosaico per risolvere il giallo ed è l'audizione fiume di Manuela avvenuta recentemente davanti agli inquirenti. La donna avrebbe per la prima volta collocato Dassilva sul luogo del delitto la mattina del 4 ottobre, giorno del ritrovamento del corpo della 78enne.

In quei minuti di vuoto tra le 8.09 e le 8.20, quando sono stati allertati i soccorsi, Bianchi avrebbe incontrato Dassilva nel seminterrato, il quale le avrebbe detto che dietro la porta tagliafuoco vi era il cadavere di un'anziana per poi istruirla su come comportarsi in seguito.

Potrebbe quindi acquisire un significato molto importante l'attività rilevata dal cellulare di Dassilva tra le 8.11 e le 8.20. Stando alla relazione tecnica del super perito del Tribunale, l'uomo avrebbe compiuto il quel lasso di tempo 41 passi, ossia una distanza di 28,89 metri. Quarantuno passi in un intervallo di 9 minuti, lo stesso periodo in cui la telecamera del garage del condominio non ha registrato i suoni percepibili normalmente nel seminterrato.

I passi, sempre stando alla perizia, si moltiplicano a partire dalle 8.22, quando se ne registrano in 10 minuti 198 attraverso Apple Healthy. Su quanto accaduto poi nella mattina del 4 ottobre vi sarebbe una testimone, una donna uscita durante i minuti di buio investigativo con il suo scooter. Prima di imboccare la rampa del garage, sarebbe passata davanti al presunto luogo di incontro di Bianchi e Dassilva. La testimone avrebbe detto solo di aver notato la luce accesa, ma di non aver fatto caso a chi vi fosse a cosa stesse accadendo.

Diciotto mesi non sarebbero inoltre sufficienti secondo gli investigatori per risolvere il caso e sono stati chiesti sei mesi di prolungamento delle indagini dal pm Daniele Paci. Il prolungamento è già stato accordato dal gip Vinicio Cantarini. Il termine ultimo per la conclusione delle indagini è stato quindi spostato da inizio maggio a ottobre.