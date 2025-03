video suggerito

Pierina Paganelli, l’interrogatorio di Manuela Bianchi potrebbe riaprire il caso dell’incidente del figlio La nuora di Pierina, ascoltata anche in merito all’investimento quasi mortale del marito avvenuto pochi mesi prima del delitto della pensionata, avrebbe riferito di aver avuto dei sospetti su Louis Dassilva, all’epoca suo amante. “Finalmente il cerchio si sta stringendo” ha dichiarato Giuliano Saponi. Naviga su sito e app senza pubblicità a 90€/anno. Abbonati ora

A cura di Antonio Palma

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Da sinistra: Manuela Bianchi e Pierina Paganelli.

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Omicidio di Pierina Paganelli a Rimini ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Si potrebbe riaprire il caso mai risolto del gravissimo incidente costato mesi di ricovero al figlio di Pierina Paganelli, Giuliano Saponi, investito da uno sconosciuto alcuni mesi prima del delitto della donna nel garage dell’abitazione di via del Ciclamino a Rimini. Dopo l’interrogatorio di Manuela Bianchi, moglie dell’uomo e ora indagata per il favoreggiano di Louis Dassilva, suo amante in carcere con l’accusa di omicidio, la Procura infatti ha deciso di approfondire alcun aspetti della vicenda.

Fin dalla scoperta del cadavere di Pierina Paganelli, il caso dell’investimento quasi mortale di Giuliano Saponi era stato sotto la lente dei pm ma nessun accertamento finora è riuscito a individuare un collegamento diretto tra i due casi così come nessuna indagine ha individuato la persona al volante del mezzo che ha investivo il figlio di Pierina.

Con un nulla di fatto nelle indagini, il pm incaricato aveva chiesto l’archiviazione del fascicolo a cui si sono opposti gli avvocati dell’uomo ma ora l’altro pm, che coordina le indagini sul delitto di Pierina Paganelli, starebbe per chiedere di avocare a sé il fascicolo sul misterioso incidente, secondo quanto rivela il Corriere della Sera. La Procura riminese, infatti, intende indagare ulteriormente per accertare se effettivamente via sia un collegamento tra i due fatti.

La decisione sarebbe arrivata dopo l’interrogatorio di Manuela Bianchi che ha portato alla sua iscrizione nel registro degli indagati per favoreggiamento. Rispondendo agli inquirenti, infatti, la donna avrebbe riferito di aver avuto dei sospetti su Louis Dassilva dopo l’incidente essendo all’epoca il suo amante. La donna avrebbe raccontato che Louis era nervoso in quel periodo dopo che si erano diffuse voci sulla loro relazione extraconiugale.

Secondo i legali di Giuliano Saponi, inoltre, resta da accertare anche l’alibi fornito da Dassilva e dalla moglie che avevano riferito di essere a un funerale fuori Rimini quel giorno ma i loro telefoni avrebbero agganciato anche una cella in città.

“Spetterà agli inquirenti stabilire eventuali collegamenti tra il mio incidente e l’omicidio di mia mamma. Ma finalmente il cerchio dopo tanti mesi si sta stringendo” ha dichiarato al Resto del Carino il figlio di Pierina Paganelli, Giuliano Saponi, rivelando: “Manuela oggi per me è solo la madre di nostra figlia ma il fatto che sia indagata è stato per noi famigliari uno shock. Lei sta collaborando ora con gli inquirenti, e ci auguriamo che questo sia di aiuto alla ricostruzione della verità”.