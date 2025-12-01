Pierina Paganelli, oggi nuova udienza del processo Dassilva: la parola a Loris Bianchi e ai vicini di casa

Nuova udienza del processo in corso alla Corte d’Assise di Rimini relativo all’omicidio di Pierina Paganelli. Sul banco degli imputati Louis Dassilva. Oggi saranno ascoltati Loris Bianchi e dieci condomini di via del Ciclamino, dove la vittima viveva e dove fu trovata cadavere la mattina del 4 ottobre 2023.

Pierina Paganelli

Si svolgerà oggi, lunedì 1 dicembre, la nuova udienza del processo per l'omicidio di Pierina Paganelli, l'anziana trovata morta la mattina del 4 ottobre 2023 nel garage del comprensorio di via del Ciclamino, a Rimini. Sul banco degli imputati il 35enne Louis Dassilva, vicino di casa della vittima, che all'epoca aveva una relazione extraconiugale con la nuora di quest'ultima, Manuela Bianchi.

A partire dalle 9 verrà sentito davanti alla Corte d’Assise per primo il fratello di Manuela Bianchi, Loris, di cui verrà completata la deposizione interrotta nel corsa della precedente udienza. Mai indagato, da tempo è tornato nel mirino delle indagini difensive come potenziale "pista alternativa" rispetto a quella che vede Dassilva come unico imputato del delitto Paganelli. "Mia sorella mi chiese di mentire e di tenere a bada le cose che sapevo su Louis", ha ammesso in aula Bianchi, riferendosi al fatto che sapeva che il 35enne fosse l'amante della sorella. "In sede extra giudiziale mi sono sentito di mentire relativamente al loro rapporto, ma mai con chi indagava", ha affermato prima di essere fermato durante le sue dichiarazioni. Il fratello di Manuela dovrà rispondere alle domande di Riario Fabbri, uno degli avvocati dell’unico imputato Louis Dassilva, e poi sarà sottoposto al riesame del pm Daniele Paci e dei legali di parte civile Marco e Monica Lunedei e Alfredo Andrea Scifo.

Oggi la Corte ascolterà anche nuovi testimoni, ben 10 sono quelli convocati dal pm Daniele Paci. Si tratta, come riporta Il Resto del Carlino, di condomini del civico 31 di via del Ciclamino, dove viveva la vittima ma anche il figlio Giuliano Saponi con Manuela Bianchi e la figlia e Louis Dassilva e la moglie Valeria Bartolucci. Con i vicini di casa di vittima e imputato continuerà quindi la ricostruzione di accusa e difesa della sera dell’omicidio oltre che, ancora di più, sulla ricostruzione della mattina del ritrovamento. L'attenzione della Corte si focalizzerà infatti su alcuni dei condomini che la mattina del 4 ottobre 2023 sono intervenuti sulla scena del crimine e hanno visto il cadavere della pensionata.

Oggi però sarà anche la prima udienza da quando la gip Raffaella Ceccarelli in settimana ha concesso altri sei mesi di indagini per fare luce sull’incidente stradale accorso nel maggio di due anni fa in via Coriano a Giuliano Saponi mentre andava al lavoro in bicicletta. L'ipotesi della difesa è che l'uomo possa essere stato aggredito con una mazza. Per questo è stata disposta una nuova consulenza che unisca quella medico legale a quella cinematica.