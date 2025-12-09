Pierina Paganelli, la perizia fonica riscrive la scena del crimine: “Voci e rumori non attribuibili a nessuno”

L’audio della telecamera situata a 60 metri dai garage di via del Ciclamino non avrebbe restituito materiale attribuibile a qualcuno. Questo è quanto emerge dalla perizia fonica sulla scena del delitto di Pierina Paganelli, morta nell’ottobre 2023.

Pierina Paganelli

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Omicidio di Pierina Paganelli a Rimini ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

La videocamera di sorveglianza del garage di via del Ciclamino ha registrato un urlo, poi due voci, una maschile e femminile. La scena registrata è quella dell'omicidio di Pierina Paganelli, la 78enne uccisa nell'ottobre del 2023 nel garage del suo condominio. A processo al momento c'è Louis Dassilva, ex amante della nuora di Paganelli, Manuela Bianchi.

L'urlo, secondo la prima perizia fonica, è attribuibile alla vittima, mentre le due voci della mattinata del ritrovamento del cadavere, invece, sarebbero state attribuibili a un uomo e una donna. Ora la perizia fonica del consulente del tribunale di Rimini e dagli esperti dei carabinieri del Ris di Roma, i suoni registrabili tra 3 e 4 ottobre 2023, non sono attribuibili a nessuno, perché troppo poco chiari. D'altra parte, la telecamera che ha registrato i suoni e le voci si trova a ben 60 metri dalla scena del crimine.

Le condizioni tecniche estremamente sfavorevoli rappresentano un ostacolo per il processo, ma dall'altra parte permetterebbero di riscrivere la scena del crimine. Secondo le analisi dei periti, la notte del 3 ottobre, tra le 22.10 e le 22.12 si sente una basculante aprirsi e chiudersi. Sarebbe quella della 78enne, di rientro dalla riunione della comunità dei Testimoni di Geova. Appena un minuto dopo, alle 22.13, si sentono le urla della vittima, seguite da una voce maschile e dal verso di uno sforzo.

Subito dopo, altri suoni sono stati individuati come compatibili con il trascinamento del cadavere e il suo riposizionamento. Il tutto infatti non si sarebbe "limitato" al tagli degli slip di Paganelli, per simulare una violenza sessuale, ma allo spostamento e al ricollocamento del corpo senza vita, con lo spargimento degli effetti personali della vittima.

I rumori di passi e di una basculante che si apre e si chiude tra le 22.17 e le 22.19, invece, non sono stati attribuiti. Nodo cruciale è quello sulla saracinesca del garage: di chi era, infatti, la porta che si apre e si chiude in quei minuti? Se ne parlerà in aula il prossimo 16 dicembre.