Piemonte, escursionista morta sulle montagne di Ceresole Reale: Ecaterina aveva 30 anni È stata ritrovata senza vita l’escursionista dispersa nella zona del Colle del Nivolet. Si chiamava Ecaterina Danila, aveva appena 31 anni.

A cura di Biagio Chiariello

È stata trovata senza vita Ecaterina Danila, l'escursionista di cui si erano perse le tracce da domenica 5 giugno al Colle del Nivolet, nel territorio comunale di Ceresole Reale. 30 anni, originaria della Romania, viveva a Torino nel quartiere Aurora. Aveva lasciato l'auto nel parcheggio domenica sera e da allora di lei si erano perse le tracce. Era stata la madre non vedendola rincasare e non avendo più notizie.

Immediatamente sono partite le ricerche del soccorso alpino piemontese con l'elisoccorso del 118 e le squadre con i cani da ricerca, dei vigili del fuoco con il Drago e della guarda di finanza di Bardonecchia e Varese (con elicottero) e carabinieri della stazione di Locana. La salma della donna è stata ritrovata poco dopo le 18 sotto la Punta della Gran Vaudala Nord (a 3.272 metri di quota), a Ceresole Reale: sarebbe precipitata in un crepaccio per circa 100 metri. Le operazioni di recupero della salma sono molto difficoltose. I parenti sono immediatamente accorsi sul posto.

Ecaterina Danila sul suo profilo Facebook compare in molte fotografie scattate in montagna e alcune proprio sul colle del Nivolet, l'ultima il 23 maggio è pubblicata su Instagram. Era partita domenica per un'escursione in solitaria nonostante il tempo non fosse eccezionale.