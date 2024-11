video suggerito

Picchiano un 15enne in pieno centro a Trento durante la serata di Halloween, arrestati 3 ragazzi Un ragazzino di 15 anni è stato picchiato da un gruppo di giovani a Trento durante la serata di Halloween. Condotto in ospedale, ha avuto una prognosi di 30 giorni. I tre aggressori, invece, sono stati individuati e fermati poco dopo il fatto. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Gabriella Mazzeo

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Sono stati fermati tre giovani a Trento per la rissa durante la serata di Halloween in pieno centro storico, a due passi da piazza Fiera. Un ragazzino di 15 anni è stato picchiato da un gruppo di adolescenti intorno alle 20.30 di sera mentre passeggiava insieme ad alcuni amici per la serata del 31 ottobre.

Il 15enne è stato accerchiato e poi preso a calci e pugni per cause ancora da accertare. L'adolescente è riuscito a chiamare i genitori ed è stato trasportato in ospedale per ulteriori accertamenti. Qui gli sono stati assegnati 30 giorni di cure per la frattura scomposta del setto nasale e altri traumi a un occhio, allo zigomo e sulle costole.

Dopo la denuncia alle forze dell'ordine, la pattuglia di carabinieri del Radiomobile ha sentito i primi testimoni sul posto e poi fermato due aggressori. Il terzo presunto responsabile è stato individuato poco dopo.

Stando al racconto degli amici e della madre, il gruppo di giovani fermati avrebbe aggredito il 15enne senza alcun motivo apparente.

"Hanno deciso di pestare qualcuno che passava di lì – ha raccontato la madre -. Non c'era stato alcuno scambio verbale, nessun tentativo di rapina, perché non gli hanno chiesto di consegnare il portafoglio o il cellulare. È stato un pestaggio in piena regola, tre contro uno, con un inseguimento e una serie di colpi violentissimi"

La cause dell'aggressione, infatti, appaiono attualmente poco chiare alle forze dell'ordine che hanno effettuato i primi accertamenti sul caso. Sembra infatti che il gruppo di giovani fermato non conoscesse il 15enne aggredito e che le comitive di adolescenti non si fossero mai incontrate prima della serata di Halloween.

Non sono state rese note le generalità dei tre aggressori individuati e fermati dalle forze dell'ordine poco dopo il pestaggio nel centro cittadino.