Picchia la moglie davanti al figlio piccolo, poi si lancia dalla finestra per non farsi arrestare I fatti sono avvenuti a Parma. Un 52enne moldavo, poi denunciato per maltrattamenti in famiglia e lesioni personali, ha provato a sfuggire al fermo sferrando calci e pugni agli agenti intervenuti. Dovrà rispondere anche di resistenza a Pubblico Ufficiale.

A cura di Biagio Chiariello

Ha preso a botte la moglie davanti al figlio minore, poi si è buttato da una finestra di casa con l'obiettivo di sfuggire ai poliziotti. Quindi li ha aggrediti mentre cercavano di fermarlo, ma alla fine gli agenti sono riusciti a bloccarlo. È accaduto a Parma dove il personale delle Volanti ha denunciato un 52enne moldavo per maltrattamenti in famiglia e lesioni personali oltre che per violenza privata e resistenza a Pubblico Ufficiale.

I fatti sono avvenuti nella serata di martedì 5 marzo, quando gli agenti sono intervenuti in zona Via Venezia nel comune parmigiano in seguito alla segnalazione di una lite in famiglia. I poliziotti hanno subito individuato l’appartamento dal quale provenivano le urla di una donna e altri rumori, ma sono stati costretti a richiedere l’intervento dei vigili del fuoco visto che nessuno rispondeva nonostante gli innumerevoli tentativi dei poliziotti di farsi aprire.

Solo dopo diversi minuti dopo il portone di casa chiuso dall’interno è stato aperto da una donna, una cittadina moldava 49enne, con il volto tumefatto, un orecchio sanguinante e altri chiari segni di violenza soprattutto nella zona del collo. Tutte evidenze di un’aggressione in atto alla quale aveva assistito anche il figlio minorenne della coppia, presente in casa.

Qualche istante dopo gli ufficiali sono stati attirati dal rumore di una tapparella e da un tonfo compatibile con una caduta: il marito si era allontanato frettolosamente, lanciandosi dal primo piano. Gli agenti sono partiti all'inseguimento con il 52enne che ha provato a sfuggire al fermo sferrando calci e pugni al loro indirizzo per poi scavalcare una rete di recinzione.

L'uomo, fermato, è stato poi accompagnato al pronto soccorso: nella colluttazione avrebbe riportato una sospetta frattura alla tibia. Denunciato, nei suoi confronti è stato adottato un provvedimento di ammonimento per violenza di genere.