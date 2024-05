video suggerito

Picchia la compagna incinta durante una lite e lei perde il bambino: arrestato 32enne Un uomo di 32 anni di Racale (Lecce) è stato arrestato per aver picchiato la fidanzata convivente durante una lite per futili motivi. La donna, incinta al terzo mesi di gravidanza, ha perso il bambino che portava in grembo. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Ida Artiaco

542 CONDIVISIONI condividi chiudi

Calci e pugni alla compagna incinta fino a farle perdere il bambino che portava in grembo. Per questo un 32enne della provincia di Lecce è stato arrestato nelle scorse ore dai carabinieri della stazione di Racale.

I militari hanno arrestato in flagranza di reato l'uomo, ritenuto presunto responsabile di maltrattamenti in famiglia. Sono intervenuti a seguito di una segnalazione al 112 Numero unico emergenza europeo per una lite tra un uomo e una donna, in un appartamento di Torre Suda marina del comune di Racale.

Giunti sul posto, hanno accertato che l'uomo, per futili motivi, al culmine della discussione, avrebbe colpito la compagna e convivente con calci e pugni, provocandole vari ematomi. Accompagnata al Pronto Soccorso dell'Ospedale di Gallipoli per le cure del caso, alla donna è stata accertata l'interruzione della gravidanza in corso, al terzo mese. L'uomo è stato arrestato e al momento è rinchiuso nel carcere di Lecce. La Procura continua a condurre le indagini per approfondire i fatti.