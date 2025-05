video suggerito

Picchia e trascina la moglie per i capelli davanti ai 3 figli, poi tenta la fuga: 45enne arrestato a Bolzano Questa mattina, un uomo di 45 anni è stato arrestato davanti all'ospedale San Maurizio di Bolzano per aver aggredito la moglie: la donna subiva violenze da 10 anni.

A cura di Dario Famà

Presa a pugni in faccia e trascinata per i capelli, il tutto davanti ai tre figli minorenni. È successo questa mattina davanti all'ospedale San Maurizio di Bolzano, dove un uomo di 45 anni ha aggredito la moglie. Grazie alla segnalazione di alcuni testimoni, l'aggressore è stato arrestato dalla Polizia di Stato per atti persecutori ed è stato trasferito in carcere.

Accortosi dell'arrivo delle forze dell'ordine, l'uomo, un bolzanino, ha tentato la fuga salendo sulla propria auto, ma è stato bloccato dagli agenti. "Sì, probabilmente ho un po' esagerato" ha ammesso l'aggressore, che ha confessato la violenza ai danni della donna. A causare l'episodio è stato un scatto di rabbia, che il 45enne aveva riversato sulla donna, perché non voleva accompagnare lei e una delle loro figlie in ospedale.

La vittima, ferita e con segni di violenza su corpo e volto, è stata soccorsa dai poliziotti e dai medici. In seguito, la donna si è decisa a denunciare l'uomo, che, già in passato, si era reso protagonista di ulteriori pestaggi. Provata dalla situazione, ha raccontato l'aggressione da parte del marito, con cui era in procinto di separarsi.

Dieci anni di violenze psicologiche e fisiche, mai venute allo scoperto: la vittima aveva già denunciato l'uomo per episodi del genere, ma aveva successivamente ritirato l'accusa, con la speranza che potesse cambiare. Al contrario, il marito avrebbe continuato a picchiarla, senza voler prendere parte a corsi di sensibilizzazione contro la violenza.

La donna ha raccontato, inoltre, di essersi dovuta rifugiare in un alloggio protetto per scappare alle angherie del marito, che, nel luglio scorso, le aveva messo nuovamente le mani addosso. A rendere tutto ancora più grave è la condotta dell'uomo nei confronti dei bambini, anch'essi minacciati dal genitore.