Picchia e minaccia la fidanzata incinta di tre mesi, denunciato uomo a Volterra Stando a quanto ricostruito, le aggressioni sarebbero state scatenate da motivi di gelosia. La vittima, a seguito delle violenze subite, si è recata presso l'ospedale di Pontedera dove i medici le hanno riscontrato lesioni tali da richiedere una prognosi di una settimana.

A cura di Davide Falcioni

Un uomo di 31 anni è stato denunciato dai Carabinieri della Stazione di Volterra per maltrattamenti in famiglia e minacce nei confronti della convivente 23enne, al terzo mese di gravidanza. A sporgere denuncia per le continue aggressioni fisiche e minacce di morte subite tra il 30 dicembre 2024 e il 1 gennaio 2025 presso la loro abitazione a Firenze è stata la stessa donna, ormai esausta.

Stando a quanto ricostruito, le aggressioni sarebbero state scatenate da motivi di gelosia. La vittima, a seguito delle violenze subite, si è recata presso l’ospedale di Pontedera dove i medici le hanno riscontrato lesioni tali da richiedere una prognosi di una settimana. Contestualmente, è stato attivato il ‘codice rosso', la procedura d’urgenza prevista per i casi di violenza domestica e di genere. L’attivazione di tale codice prevede una corsia preferenziale per le indagini e l’immediata adozione di misure cautelari a tutela della vittima.

In questo caso, è stata dunque richiesta all’autorità giudiziaria l’emissione di un divieto di avvicinamento nei confronti dell’aggressore, al fine di proteggere la donna da ulteriori possibili abusi. Le forze dell’ordine proseguono le indagini per chiarire ulteriormente la dinamica degli eventi e raccogliere ulteriori elementi probatori.