Piatti di plastica ritirati dalla vendita per migrazione di sostanze chimiche nei cibi: rischi per la salute Oggetto del richiamo vari tipi di piatti di plastica monouso, sia fondi sia piani che da dessert, ma tutti prodotti e commercializzati dalla stessa ditta. Secondo gli avvisi, sussistono rischi connessi alla salute dei consumatori.

A cura di Antonio Palma

Diverse confezioni di piatti di plastica monouso sono state ritirate dal commercio per possibile migrazione di sostanze chimiche nei cibi quando a contatto con gli alimenti. Ben sette gli avvisi lanciati oggi dal ministero della salute nel proprio portale dedicato agli avvisi di sicurezza e ai richiami alimentari. Si tratta di vari tipi di piatti di plastica, sia fondi sia piani che da dessert ma tutti prodotti e commercializzati dalla stessa ditta e venduti a marchio Rey Natura e Rey Dessert.

I piatti richiamati dal commercio sono prodotti dall’azienda albanese Rey Plastica SHPK nel proprio stabilimento di Durazzo, in Albania (marchio di identificazione L71325502Q). I prodotti interessati sono venduti in confezioni da 20 pezzi, pari a 300 grammi (fondi e piani), e da 25 pezzi, pari a 550 grammi (da dessert) ma non sono indicati numeri di lotto.

Come spiegano gli avvisi di richiamo, datati 15 maggio, la ragione del ritiro dei piatti è un tasso di migrazione globale superiore ai limiti consentiti dalla legge. L'avviso recita infatti che i piatti “non sono conformi alle disposizioni di legge di cui all’articolo 3, lettera b del regolamento CE 1935/2004″. La legge a cui si fa riferimento riguarda la migrazione di sostanze chimiche nei cibi. Nel dettaglio i materiali per uso alimentare a contatto con i cibi in condizioni d’impiego normali non devono trasferire agli alimenti componenti in quantità tale da comportare una modifica inaccettabile della loro composizione.

Secondo l’avviso, sussistono rischi connessi alla salute dei consumatori e pertanto è disposto il ritiro immediato dal commercio dei piatti sopra indicati cosi come ogni forma di pubblicità e offerta di vendita degli stessi. Per chi li avesse già acquistati, si raccomanda quindi di non utilizzare i piatti di plastica con le caratteristiche sopra indicate.