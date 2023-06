Piacenza, ventenne ucciso in casa a colpi di pistola. Un uomo si è barricato nell’abitazione I contorni della tragedia, che sarebbe maturata nel contesto familiare, sono ancora in via di ricostruzione da parte dei carabinieri giunti sul posto insieme ai soccorritori e ai vigili del fuoco.

Un ragazzo di 20 anni di nazionalità albanese è stato ucciso a colpi di arma da fuoco a Pontedellolio, in provincia di Piacenza. I contorni della tragedia, che sarebbe maturata nel contesto familiare, sono ancora in via di ricostruzione da parte dei carabinieri giunti sul posto insieme ai soccorritori e ai vigili del fuoco. Il giovane era stato soccorso dai sanitari della Pubblica Valnure, dell’auto medica del 118 e anche dal personale dell’elisoccorso atterrato al campo sportivo del paese, ma non c’è stato nulla fare.

Un’altra persona si sarebbe barricata all'interno dell'abitazione nella quale è stato commesso il delitto. Solo dopo diverso tempo i soccorritori con i carabinieri e i vigili del fuoco sono riusciti a entrare.

Sul posto i carabinieri del nucleo del Radiomobile di Piacenza, i colleghi della stazione di Pontedellolio e una squadra di vigili del fuoco.

