Piacenza, scontro tra auto e camion: mamma Elisa muore a 33 anni, il compagno sul posto si sente male Una donna di 33 anni, Elisa Terzoni, mamma di due bambini di 4 e 9 anni, è morta dopo essere rimasta coinvolta nello scontro tra due pezzi pesanti mentre era a bordo della sua auto sull'A1 all'altezza di Piacenza. Indagini in corso.

Elisa Terzoni.

Incidente mortale la scorsa notte sull'A1 a Piacenza: una donna di 33 anni, Elisa Terzoni, originaria della Val D’Arda e mamma di due bambini di 4 e 9 anni, è morta dopo essere rimasta coinvolta nello scontro tra due mezzi pesanti mentre era a bordo della sua auto.

Secondo una prima ricostruzione, era da poco passata la mezzanotte di mercoledì 20 marzo quando la giovane, al volante della sua Dacia, stava rincasando verso Fiorenzuola D’Arda, dopo essere stata a Castel San Giovanni a casa del suo fidanzato. All’altezza del chilometro 58 sud dell'Autostrada del sole, per cause ancora in via di accertamento, è rimasta coinvolta in uno scontro tra camion. La sua vettura sarebbe stata centrata da un mezzo pesante che avrebbe tentato una manovra di sorpasso nel tentativo di evitare di tamponare il camion che lo precedeva. Almeno è questa al momento l'ipotesi più accreditata.

Per estrarre il corpo della 33enne dalla vettura è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco. Ma i sanitari del 118 non hanno potuto far altro che dichiararne il decesso per i gravi traumi riportati.

Durante le operazioni di soccorso, sul luogo dell'incidente è giunto il suo fidanzato, preoccupato perché non riusciva a contattare la donna al cellulare. Quando ha capito cosa fosse accaduto, ha avuto un malore.

I mezzi coinvolti nell'incidente sono stati posti sotto sequestro dall’autorità giudiziaria in attesa di chiarire con esattezza la dinamica del tragico incidente. Gli agenti della stradale hanno anche ascoltato le testimonianze dei conducenti alla guida dei mezzi pesanti. Elisa Terzoni lavorava nell’azienda vinicola, a conduzione familiare, “La Conchiglia”, nel comune di Vernasca. Tra pochi giorni, il 26 marzo, avrebbe festeggiato il 34esimo compleanno.