Pestaggi nel carcere di Sollicciano, agenti condannati per lesioni aggravate. Non ci fu tortura La decisione è del giudice per l’udienza preliminare, Silvia Romeo, che ha condannato, in abbreviato, un’ispettrice della penitenziaria e altri otto agenti a pene fino a 3 anni e 6 mesi.

A cura di Biagio Chiariello

Non ci fu tortura nel carcere di Sollicciano. Lo ha deciso il gup di Firenze Silvia Romeo che ha derubricato il reato contestato dalla procura in lesioni aggravate e ha condannato, in abbreviato, un'ispettrice della penitenziaria e altri otto agenti a pene fino a 3 anni e 6 mesi. Caduti alcuni episodi di falso e calunnia.

Assolto un agente, che aveva chiesto l'abbreviato, e prosciolti due medici in servizio nel carcere, accusati di aver raccontato un'altra versione su due detenuti aggrediti.

La procura aveva chiesto otto anni per l’ispettrice, ritenendola l’istigatrice dei pestaggi, e pene tra 1 e 7 anni per gli altri imputati. Secondo l’accusa l’ufficio dell’ispettrice penitenziaria sarebbe stato usato come luogo di violenze per punire detenuti con pestaggi e umiliazioni.

L'episodio più recente risaliva al 27 aprile 2020, quando un detenuto marocchino colpevole di aver risposto male a un agente, secondo la ricostruzione della procura, sarebbe stato picchiato da almeno sette persone. Pugni e calci fino a impedirgli di respirare, poi in due gli sarebbero saliti sulla schiena e lo avrebbero ammanettato. Sempre secondo l'accusa, per coprire il pestaggio l'ispettrice avrebbe redatto una relazione falsa, accusando l'uomo di una tentata aggressione sessuale.

Per quanto riguarda i due medici, le accuse erano falso ideologico in atto pubblico, omessa denuncia e favoreggiamento. Per la procura, avrebbero "attestato falsamente" di aver visitato due detenuti, un italiano e un marocchino, entrambi vittima delle violenze dei dieci agenti tra il 2018 e il 2020. In realtà i due dottori si sarebbero "limitati a guardarli", dichiarando le loro lesioni – tra cui la frattura di una costola e la rottura del timpano sinistro – guaribili in pochi giorni (2 in un caso, 5 nell'altro) quando la prognosi reale sarebbe stata superiore ai 20.