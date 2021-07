Pescara, schianto nella notte: muore motociclista 30enne, grave ragazza 27enne che era con lui Incidente mortale nella notte in via Piave, a Cepagatti, nella provincia di Pescara. Luca Vignetti, trenta anni, ha perso la vita. Ricoverata in ospedale una ragazza di ventisette anni che era in moto con lui. Il giovane era alla guida della sua moto, quando, per cause in corso di accertamento, ha perso il controllo del mezzo ed è finito contro un guard rail.

A cura di Susanna Picone

Drammatico schianto nella notte nel Pescarese. Un ragazzo di 30 anni ha perso la vita per le lesioni riportate in seguito a un incidente stradale avvenuto intorno alle 5 del mattino in via Piave, a Cepagatti. La giovane vittima si chiamava Luca Vignetti ed era originario di Penne (Pescara). I soccorsi del 118 sono stati tempestivi, ma quando sono arrivati sul luogo dell’incidente i sanitari hanno potuto constatare solo il decesso del giovane. Grave la ragazza che era in moto con lui, una 27enne di Pianella, che è stata trasportata in ospedale “Santo Spirito” a Pescara. A quanto si apprende, la giovane è in coma farmacologico in Rianimazione. La prognosi è riservata.

Lo schianto in moto nella notte

Secondo una prima ricostruzione, il giovane centauro era alla guida della sua moto, quando, per cause in corso di accertamento, ha perso il controllo del mezzo ed è finito contro un guard rail. Lo schianto è avvenuto in curva. Per i rilievi del caso sono intervenuti i carabinieri di Cepagatti e del Norm di Pescara. I militari stanno indagando per ricostruire con esattezza l'accaduto ed eventuali responsabilità di terzi nell'incidente. Tanti i ricordi sui social del giovane scomparso: "Se ne va un ragazzo d'oro, una persona rara", scrive qualcuno.

Tre incidenti stradali nella notte nel Pescarese

Quello mortale di Cepagatti non è l’unico incidente stradale avvenuto nella notte nel Pescarese: in totale, oltre alla vittima, sono sei i feriti in tre diversi incidenti. A Marina di Città Sant'Angelo in un frontale fra due auto sono rimaste ferite quattro persone. A Montesilvano in uno scontro fra un'auto e una moto è rimasto ferito un motociclista. Tutti i feriti sono stati trasportati in ambulanza all'ospedale civile di Pescara.