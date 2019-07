Momenti di paura sul raccordo autostradale 11, tratto comunemente noto con il nome di superstrada Ascoli-Mare, dopo che un gruppetto di cagnolini di poche settimane ha invaso le corsie di marcia rischiando di provocare un incidente pericoloso per gli automobilisti in transito. Per diversi minuti le auto e tutti gli altri veicoli hanno dovuto fare frenate improvvise e rallentare creando anche code di traffico per evitare di investire gli animali che si muovevano senza meta e impauriti. L'episodio nella mattinata di domenica durante uno dei weekend classificati come bollino rosso per il traffico dei vacanzieri. Ai numeri di emergenza dalla polizia e delle altre forze dell’ordine sono arrivate così decine di chiamate da parte di guidatori preoccupati che segnalavano la presenza in strada dei cuccioli in diversi punti del tratto autostradale.

I cuccioli di cane sono stati avvistati per un lungo tratto sulla carreggiata tra Castel di Lama e Monsampolo. Per questo la polizia stradale e i vigili del fuco intervenuti sul posto hanno impiegato oltre un'ora per catturarli. Durante tutto l'arco di tempo da un lato gli agenti hanno dotto segnalare agli automobilisti in transito la presenza dei cuccioli, dall'altro hanno dovuto percorre più e più volte il tratto per individuare i tre animaletti che scappavano. Quando sono arrivati sul posto, infatti, i poliziotti della stradale sono riusciti catturare solo uno mentre degli altri due non vi erano traccia ed è stato molto difficoltoso riuscire a localizzarli e a prenderli.

Si tratta probabilmente di tre fratelli, tre meticci, che qualcuno ha abbandonato. Secondo la polizia infatti è difficile che possano essersi introdotti in superstrada da soli, poiché l’arteria è recintata. Anche il fatto che si trovassero a chilometri di distanza l’uno dall’altro lascia ipotizzare che qualcuno possa aver abbandonato i cuccioli facendo più soste.