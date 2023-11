Perseguita una 16enne per settimane, poi tenta di strangolarla sotto casa: denunciato Una ragazza di 16 anni ha denunciato agli agenti di polizia del commissariato del quartiere Vanchiglia, a Torino, di essere stata perseguitata per mesi e aggredita violentemente da un giovane con cui si sarebbe frequentata per un periodo. Il ragazzo l’avrebbe seguita fin sotto casa e di fronte a un nuovo rifiuto avrebbe tentato di strangolarla.

A cura di Eleonora Panseri

Ha tentato più volte di approcciarla e, di fronte ai suoi ripetuti rifiuti, ha cominciato a perseguitarla fino al tentativo di strangolarla davanti al portone della sua abitazione. A raccontare questo incubo è stata una studentessa di 16 anni di Torino che ha denunciato insieme ai genitori i pedinamenti e le aggressioni subite al commissariato del quartiere Vanchiglia.

È proprio qui che lo stalker della ragazzina, un giovane di origini tunisine con cui pare si fosse frequentata per qualche tempo, l'avrebbe più e più volte importunata fino a metterle le mani addosso. Secondo la ricostruzione fatta dalla 16enne, ripresa da La Stampa, il ragazzo l'avrebbe seguita fin sotto casa intorno alle quattro del pomeriggio.

Lei, terrorizzata, lo avrebbe rifiutato per l'ennesima volta e gli avrebbe chiesto di andarsene. A quel punto sarebbe stata strattonata violentemente, sbattuta al muro e lui le avrebbe messo le mani al collo. La vittima dell'aggressione è riuscita a divincolarsi dalla presa del ragazzo e a fuggire infilandosi in fretta dentro il portone appena aperto da un altro inquilino del palazzo in cui abita.

Rientrata in casa, la ragazzina ha raccontato tutto alla famiglia e i genitori, di fronte alla gravità di quanto accaduto, hanno richiesto l'intervento della polizia. Sul posto insieme alla volante è arrivata anche un'ambulanza. La ragazza è stato portata in ospedale e visitata. Dopo si è recata anche negli uffici della polizia di Torino dove ha raccontato tutto.

Gli atti persecutori del ragazzo, ha detto la 16enne, andavano avanti da alcune settimane e nella denuncia fatta alle forze dell'ordine sono state aggiunte anche altri due precedenti episodi di violenza. La denuncia è stata raccolta ed è partita una segnalazione con il Codice rosso, il meccanismo che prevede una priorità alle segnalazioni di violenza nei confronti delle donne.