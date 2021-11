Pericolo salmonella: richiamate uova fresche, l’allerta alimentare del Ministero della Salute Vari lotti delle Uova fresche cat. A di Allevamenti Falco sono stati ritirati dal mercato a causa di un rischio microbiologico, cioè il pericolo per la presenza di Salmonella enteritidis.

A cura di Biagio Chiariello

Sul sito del Ministero della Salute è stata pubblicata una nuova allerta alimentare riferita ad alcuni lotti delle Uova fresche cat. A di Allevamenti Falco a causa di un rischio microbiologico. Il motivo del richiamo è messo nero su bianco. "Rischio grave per la salute dei consumatori per pericolo di salmonella enteritidis". L'avvertenza è dunque di "riconsegnare il prodotto presso il punto vendita".

La data di pubblicazione dell’allerta sul sito e la data dei controlli presenti sull’avviso di richiamo vero e proprio è sempre la stressa: è quella del 15 novembre 2021. La denominazione di vendita del prodotto è Uova fresche cat. A. Il marchio del prodotto è Allevamento Falco S.R.L. – Gino, mentre il marchio di identificazione dello stabilimento o del produttore è IT 061003 – IT T8B20CE. Sia il nome o ragione sociale dell’OSA a nome del quale il prodotto è commercializzato, sia il nome del produttore è sempre Allevamenti Falco S.R.L., con sede dello stabilimento in via Fontana Vecchia 15 a Arienzo (CE).

I numeri di lotto interessati dal richiamo sono:

21-23-24-28-29/11: sono quelli con data di scadenza o termine minimo di conservazione del 21-23-24-28-29 novembre 2021 e unità di vendita rappresentata dalle confezioni da 6 e da 30 uova

1-5-7-8-10/12/2021: sono quelli con data di scadenza o termine minimo di conservazione dell’1-5-7-8-10 dicembre 2021 e unità di vendita rappresentata dalle confezioni da 6 e da 30 uova

La salmonella è uno degli agenti batterici più comuni nei casi di infezioni trasmesse da alimenti e può dare vita alla salmonellosi. I principali serbatoi dell’infezione sono rappresentati dagli animali e i loro derivati crudi o non pastorizzati. La salmonellosi quindi viene trasmessa attraverso l’ingestione di questi cibi o bevande contaminate o per contatto ed è responsabile soprattutto di infezioni gastrointestinali che possono portare a sintomi come vomito, diarrea e dolore addominale.