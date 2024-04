Perde le braccia sbranata dai cani, figlia indagata, ne aveva 7 in casa: “Li regalo a chi li vuole”

video suggerito

A cura di Antonio Palma

È finita nel registro degli indagati la figlia della signora di 83 anni che ha perso le braccia dopo essere stata attaccata dai cani di casa a Padova giovedì scorso. È lei infatti la proprietaria formale dei molossi che giravano liberamente nell’abitazione, ben sette esemplari di cani di grossa taglia tra razza Amstaff e American Bully. Sul caso indaga la Procura che ipotizza sia il reato di lesioni colpose gravissime sia quello di Omessa custodia e mal governo di animali.

Mentre l’anziana madre resta ricoverata in ospedale dopo aver subito l’amputazione di tutto il braccio destro e dell’avambraccio sinistro, la donna intanto ha deciso di disfarsi dei cani mettendo alcuni annunci online in cui ha annunciato di volerli regalare. I cani infatti le sono stati affidati nuovamente dopo la terribile aggressione in quanto giudicati non aggressivi dal veterinario dell’Asl intervenuto in casa.

La donna assicura che nessuno degli esemplari dei cani aveva mai mostrato aggressività anche se ammette che alcuni erano vivaci. L’attenzione però è puntata sulla femmina di Amstaff di tre anni, Kira. Lei pare fosse l’unico esemplare adulto libero al momento dei fatti ma con lei vi erano quattro cuccioli di 8 mesi, due di Amstaff e due di American Bully, mentre altri due cani adulti, un altro Amstaff e un American Bully pare fossero rinchiusi in un’altra stanza.

“Mia mamma dice che è caduta da sola, non fa mai riferimento ai cani. L’unica frase che mi ha detto è che Kira è cattiva” ha raccontato infatti la donna al Mattino di Padova, aggiungendo: “Temo che ad aggredire mia mamma sia stata Kira”. La dinamica però resta ancora tutta da stabilire anche perché la pensionata era da sola in casa. “Fortunatamente mia madre non è in pericolo di vita. Attendiamo che si riprenda per comprendere meglio la dinamica di quanto accaduto” ha spiegato la donna.

Tra le ipotesi quella che la donna possa essere caduta su uno dei cani o sia inciampata proprio su uno di loro mentre cercava di aprire la porta alla postina che poi ha lanciato l’allarme sentendo le urla. Gli animali forse hanno interpretato male il gesto, aggredendola.

“Dopo quello che è successo, i cani non potranno certo più rimanere e convivere con mia mamma, per questo li regaliamo” ha spiegato la figlia della donna. Per ora ha messo diversi annunci anche online ma ammette che non è facile trovare qualcuno che li prenda.