Perde il controllo dell’auto e precipita in uno strapiombo: chi è il medico morto nel nuorese

A cura di Dario Famà

Incidente mortale ieri in via Pigliaru a Orune, in provincia di Nuoro. Antonio De Serra, medico radiologo di 68 anni, ha perso la vita dopo esser precipitato in una scarpata ripida e profonda centinaia di metri.

Alla guida del veicolo, l'uomo stava probabilmente tornando a casa tra corso Repubblica e via Chessa, nella periferia del paese. Il cortile dell'abitazione si affaccia proprio su un burrone, dove l'automobile sarebbe scivolata.

Sono in corso le indagini per chiarire le dinamiche della tragedia e le cause che hanno portato il medico a perdere il controllo del veicolo. Si ipotizza che a provocare l'incidente possa essere stato un malore improvviso o una distrazione.

Particolarmente complicato è stato recuperare il cadavere del 68enne, rinvenuto dalla Speleo Alpino Fluviale, squadra speciale dei Vigili del Fuoco specializzata negli interventi in ambienti difficilmente raggiungibili. Sul posto sono giunti anche il 118 e i carabinieri della stazione di Orune per i consueti accertamenti.

De Serra lavorava all'Azienda Sanitaria Locale di Nuoro ed era un professionista molto stimato e conosciuto nella comunità locale. Anni fa, l'uomo era stato radiologo all'ospedale San Francesco nel capoluogo di provincia.

Purtroppo non si tratta dell'unico incidente stradale verificatosi recentemente in Sardegna: due giorni fa, infatti, un turista francese era rimasto ferito dopo esser finito fuori strada con la sua moto. Alla guida del veicolo, il visitatore si trovava sulla Strada Provinciale 73, all'altezza dello svincolo per Su Portu de Su Trigu, a Sant'Anna Arresi, nella provincia del Sulcis Iglesiente.

Immediatamente dopo l'accaduto, l'uomo era riuscito a chiamare il numero d'emergenza, permettendo al personale sanitario dell'Associazione Volontari Ospedalieri di prestargli soccorso e di trasportarlo in ospedale.