Perde il controllo dell’auto che si capovolge, morto il conducente: l’incidente sull’Appennino modenese Un uomo di 62 anni è morto la scorsa notte dopo essere rimasto vittima di un incidente avvenuto lungo l’Appennino modenese. La sua auto è finita fuori strada e si è capovolta.

A cura di Chiara Ammendola

L’auto dopo l’incidente

Non ce l'ha fatta l'uomo di 62 anni che la scorsa notte è rimasto vittima di un incidente lungo l'Appennino modenese. La sua auto, per motivi in corso di accertamento, è finita fuori strada e si è capovolta. Sul posto sono intervenuti immediatamente i soccorritori del 118 insieme con i vigili del fuoco ma non è stato possibile faro altro che constatarne il decesso.