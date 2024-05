Perde il controllo della moto e si schianta contro il guardrail durante un raduno: Andrea muore a 17 anni

video suggerito

Un ragazzo di 17 anni è morto in un tragico incidente durante il 12esimo motoraduno di Monale, nell'Astigiano. Sulla dinamica indagano i carabinieri. La vittima si chiamava Andrea D., era uno studente residente a Priocca d'Alba. Il giovane era in sella alla sua moto quando, per cause ancora da chiarire, ha perso il controllo del mezzo e si è scontrato con un guardrail.

Un ragazzo di 17 anni è morto in un tragico incidente durante il 12esimo motoraduno di Monale, nell'Astigiano. Sulla dinamica del sinistro indagano i carabinieri. La vittima si chiamava Andrea D., era uno studente residente a Priocca d'Alba, in provincia di Cuneo.

L'incidente è avvenuto intorno alle 12 della giornata di ieri, domenica 5 maggio, in un paese vicino, Cortanze. Il giovane stava partecipando a un'escursione in sella alla sua moto organizzata nell'ambito dell'evento quando, per cause ancora da chiarire, ha perso il controllo del mezzo e si è scontrato con un guardrail.

Secondo quanto riporta La Stampa, il violento schianto è stato fatale e per il 17enne non c'è stato nulla da fare. Alla notizia del decesso il motoraduno è stato immediatamente sospeso. "Abbiamo preso questa decisione in accordo con gli organizzatori, non c'è più nulla da festeggiare: siamo tutti sconvolti dalla notizia", ha detto il sindaco di Monale, Sergio Magnetti.

"Le mie più sentite condoglianze alla famiglia e agli amici di Andrea. I miei pensieri sono con voi in questo momento di profonda tristezza", ha scritto invece sui social l'assessore regionale Marco Gabusi.

"Abitava vicino a me, l'ho visto crescere e l'ho visto per l'ultima volta questa mattina quando è partito per Monale in sella alla sua moto. Andrea era un ragazzo come tanti, figlio di una famiglia di lavoratori, suo padre ha un'azienda agricola in paese e suo nonno materno un'altra a Villafranca, lui frequenta l'istituto agrario di Alba: avrebbe voluto seguire la tradizione di famiglia", ha raccontato invece il primo cittadino di Priocca d'Alba, il paese dove il giovane abitava, Marco Perosino.

Martedì 7 maggio alle ore 20.30 nella parrocchia di Priocca si terrà una veglia di preghiera per il 17enne. Il giovane lascia la mamma, il papà e una sorella.