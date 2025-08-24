Perde il controllo della moto e si schianta a Taranto: un uomo di 34 anni muore dopo l’arrivo in ospedale

Un uomo di 34 anni è morto mentre era in moto in corso Vittorio Emanuele II a Taranto: ha perso il controllo del mezzo cadendo violentemente sull’asfalto.

Immagine di repertorio.

Tragico incidente stradale a Taranto oggi 24 agosto. Un uomo di 34 anni è morto mentre era in moto in corso Vittorio Emanuele II, nella zona vecchia della città pugliese. Stando alle prime informazioni, per cause ancora da accertare l'uomo ha perso il controllo della sua Bmw R1250 cadendo violentemente sull'asfalto. Forse ha avuto un malore mentre era alla guida.

La moto per alcuni metri ha percorso alcuni metri da sola prima di finire la corsa sul marciapiede nei pressi di una fermata dell'autobus. Subito è stato lanciato l'allarme: i sanitari del 118 hanno soccorso il 34enne, lo hanno trasportato in codice rosso all'ospedale Santissima Annunziata. Qui purtroppo è morto poco dopo. Non ci sono state persone ferite nell'incidente. Sul luogo dell'incidente è intervenuta la polizia locale che ha effettuato i rilievi del caso. Si stanno facendo tutti gli accertamenti per ricostruire nel dettaglio l'accaduto.