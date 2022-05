Percorrevano la corsia d’emergenza della tangenziale per fare prima: ritirate dieci patenti La polizia stradale ha organizzato controlli in tangenziale a Torino per contrastare quei “furbetti della corsia d’emergenza”, ovvero coloro che per saltare code e rallentamenti viaggiano nella corsia non consentita.

Percorrevano la corsia d'emergenza della tangenziale per evitare code e fare prima, ma questa mattina è andata male a un po’ automobilisti “distratti” – qualcuno li chiama anche “furbetti della corsia d’emergenza” – intercettati dalla polizia stradale di Torino. Automobilisti che, probabilmente per evitare di rimanere imbottigliati nel traffico della tangenziale torinese nelle ore di punta, avevano pensato di spostarsi sulla corsia d’emergenza per superare le code. Ma lì, appunto, stamane hanno trovato le pattuglie della polizia di stradale che avevano organizzato diversi posti di blocco in prossimità delle uscite più trafficate.

Sono scattate multe e ritiri delle patenti di guida. Nei dettagli, questa mattina, giovedì 19 maggio 2022, sono state ritirate ben dieci patenti di guida per circolazione irregolare, sia in direzione sud che in direzione nord. La maggior parte all’uscita di corso Orbassano, verso Torino, nel territorio di Beinasco. La sanzione prevede due mesi di sospensione della patente di guida e 430 euro di sanzione amministrativa. Alcuni degli automobilisti multati hanno anche tentato di giustificarsi con gli agenti, ma il risultato è che hanno evidentemente perso ancora più tempo per il verbale.

Imboccare la corsia di emergenza, se non si hanno giustificati motivi, può infatti costare caro e può anche provocare danni agli altri. Nel codice della strada è ritenuta una delle infrazioni più gravi: la corsia d'emergenza deve essere lasciata sempre libera, a meno che non si verifichino appunto condizioni eccezionali.