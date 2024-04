Con la Vespa in contromano in corsia d’emergenza sull’A4 tra Latisana e Portogruaro: casello chiuso

video suggerito

Uno scooterista in contromano, che aveva perso il gruppo di amici con cui viaggiava, in A4 tra Latisana e Portogruaro ha causato la chiusura del casello.

A cura di Biagio Chiariello

immagine di repertorio

Dopo essersi accorto che i compagni coi quali era uscito si erano allontanati, si è messo in testa di raggiungerli percorrendo in Vespa un centinaio di metri lungo la corsia di emergenza. Contromano. Non ha messo in conto che facendo così sarebbe scattato il protocollo d'emergenza di Autostrade che porta alla chiusura per sicurezza del casello.

L'allarme è scattato poco prima delle 13 di oggi, lunedì 22 aprile, sull'Autostrada A4 fra Portogruaro e Latisana. Lo scooterista si stava dirigendo a Palmanova e, come detto, era in gruppo con altri vespisti. Correva in direzione di Latisana, quando ad un certo punto non ha più visto gli amici e si è messo sulla corsia di emergenza in contromano.

Un manovra azzardatissima per evitare di uscire e dover rientrare in autostrada, per arretrare al massimo di qualche centinaio di metri. Immediatamente i dispositivi di sicurezza tarati per la prevenzione dei sinistri, lungo il tratto gestito da Autostrade Alto Adriatico, si sono attivati: dalla centrale operativa hanno visto dalle telecamere che infatti l'uomo aveva invertito il senso di marcia.

Prima ancora di attivare il personale per l'assistenza e i controlli in via precauzionale, il casello d'immissione lungo la stessa direttrice di marcia, in direzione Friuli Venezia Giulia, è stato così interdetto.

L'obiettivo era chiaramente quello di evitare un incidente stradale lungo la rete gestita da Autostrade Alto Adriatico, non nuova a sinistri. Solo lo scorso 12 marzo ce ne sono stati due nello stesso giorno: il primo intorno alle 15 quando al chilometro 454, in direzione Venezia, un’auto e un mezzo pesante si sono scontrati. Neanche un paio di ore, intorno alle 17,00, si è resa necessaria la chiusura in entrata al casello di Cessalto a causa di un autoarticolato in transito che ha preso fuoco. Fortunatamente non si sono contati feriti.