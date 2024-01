Perché se hai uno di questi biglietti della Lotteria Italia non potrai mai vincere Tra i biglietti della Lotteria Italia messi in vendita per l’estrazione di quest’anno ci sono alcuni che la Direzione Giochi di Adm ha annullato in quanto oggetto di smarrimento, danneggiamento o di furto. Quali sono i biglietti della lotteria Italia che non potranno mai vincere. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Antonio Palma

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Lotteria Italia 2023 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

L'estrazione dei biglietti vincenti della Lotteria Italia 2023 è alle porte. Sabato 6 gennaio 2024, giorno dell'Epifania, si saprà il biglietto del fortunato vincitore del primo premio da 5 milioni di euro e di tutti gli altri premi di seconda e terza categoria. Tra di loro però sicuramente non ci saranno un nutrito numero di biglietti messi in vendita ma poi annullati dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli per una serie di motivi e che quindi non danno diritto ad alcuna vincita.

Tra i milioni di biglietti della Lotteria Italia mesi in vendita per l'estrazione di quest'anno, un dato in crescita del 10% rispetto allo scorso anno, infatti ci sono alcuni che la Direzione Giochi di Adm ha annullato in quanto oggetto di smarrimento, danneggiamento o di furto dai punti vendita. I possessori di questi biglietti dunque non potranno reclamare nessun premio anche nell'eventuale caso di estrazione vincente.

Ma quali sono i biglietti della lotteria Italia che non potranno mai vincere? L'agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha pubblicato due determinazioni dirigenziali tra il mese di dicembre 2023 e gennaio 2024 elencando tutti i biglietti interessati in tre liste con diverse serie e numeri. Ecco l'elenco completo.

I biglietti della Lotteria Italia 2023 annullati perché oggetto di smarrimento e che non danno diritto al possessore di reclamare l'eventuale premio:

I biglietti della Lotteria Italia 2023 annullati perché danneggiati e che non danno diritto al possessore di reclamare l'eventuale premio:

I biglietti della Lotteria Italia 2023 annullati perché oggetto di furto: