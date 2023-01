Perché non sappiamo ancora la causa della morte di Saman Abbas anche se il corpo è stato identificato L’intervista di Fanpage.it a Barbara Iannuccelli, avvocato dell’Associazione Penelope: “Corpo di Saman identificato grazie ad anomalia dentaria. Presente una frattura dell’osso ioide che fa propendere per lo strangolamento, ma servono ulteriori esami per capire se la frattura sia precedente o successiva al decesso”.

I resti ritrovati nei pressi del casolare di Novellara a novembre sono di Saman Abbas. La conferma è arrivata oggi grazie ad una serie di analisi condotte a Milano. Anche se è stato fatto un grosso passo in avanti per capire cosa sia successo esattamente alla 18enne pachistana, scomparsa da fine aprile 2021, si è ancora lontani dalla verità.

Ne è convinta Barbara Iannuccelli, avvocato dell'Associazione Penelope, che si è costituita parte civile nel processo che prenderà il via a febbraio relativo alla morte di Saman, secondo la quale, anche se ora sappiamo che il cadavere rinvenuto a Novellara è quello della 18enne, resta ignota la causa della sua morte.

I Carabinieri sul luogo in cui è stato trovato il cadavere

"I resti ritrovati sono di Saman, c'è identificazione piena grazie al ritrovamento di una anomalia dentaria che la dottoressa Cattaneo ha riscontrato in video e foto che si è fatta mandare della ragazza, per cui non è nemmeno necessario il dna per una ulteriore conferma", ha spiegato Iannuccelli a Fanpage.it.

L'avvocato ha anche aggiunto che "è stata fatta una lastra all'osso ioide, che è quello che si è spezzato e che depone a favore o meno dello strangolamento. Se questo è spezzato vuol dire che c'è stata una azione meccanica sul collo. Ma per verificare se è pre o post mortem occorrono ulteriori esami ancora più approfonditi. La causa dunque non è stata definita. I tessuti sono molto compromessi per cui devono ancora essere fatti esami istologici, ma ad oggi, ripeto, non è ancora possibile stabilire se questa frattura sia pre o post mortem".

Cosa succede a questo punto? Iannuccelli ha spiegato che "verrà poi fissata una nuova udienza dalla Corte d'assise di Reggio Emilia perché è stata richiesta la nomina di altri consulenti, come il tossicologo e il genetista, perché lo step successivo sarà quello di analizzare i vestiti di Saman per verificare se sia possibile rilevare su questi tracce di Dna anche di altri soggetti. A questo aspettiamo questa data in cui verranno nominati gli altri consulenti".