Perché in Italia mancano i farmaci per curare l’influenza australiana, e cosa si può fare Marco Cossolo, Presidente di Federfarma, spiega perché in Italia mancano migliaia di farmaci e cosa possono fare i pazienti per curarsi: medicinali equivalenti e preparati galenici.

A cura di Davide Falcioni

L’influenza "australiana" sta colpendo nelle ultime settimane molti italiani con sintomi come febbre alta, tosse, mal di testa, debolezza e dolori muscolari. Secondo l’ultimo rapporto InfluNet dell’Istituto Superiore di Sanità, l’incidenza è pari a 15 casi ogni mille assistiti, che coincide con una "fascia di intensità alta" (al 23 dicembre) seppure in lieve calo rispetto alla settimana precedente soprattutto tra i bambini. In cinque Regioni (Piemonte, Toscana, Umbria, Marche, Abruzzo) l’incidenza ha superato la soglia di massima intensità.

In questo quadro per i malati c’è un problema aggiuntivo, e non di poco conto: riuscire a trovare i medicinali di cui spesso hanno bisogno. Secondo l’ultimo bollettino dell’AIFA (Agenzia italiana del farmaco) infatti nel nostro Paese vi è la carenza di oltre 3 mila farmaci, di cui 554 per problemi produttivi e distributivi, elevata richiesta, discontinuità nelle forniture e ridotta disponibilità (al 23 dicembre 2022).

Per fare il punto della situazione Fanpage.it ha interpellato Marco Cossolo, Presidente di Federfarma, la Federazione nazionale che rappresenta le oltre 18mila farmacie private convenzionate con il Servizio sanitario nazionale.

Molte farmacie lamentano la carenza di alcune tipologie di farmaci. Quali?

Purtroppo è vero. Registriamo effettivamente una carenza di farmaci antinfiammatori, antifebbrili e di alcune tipologie di antibiotici, soprattutto per uso pediatrico.

E per quali ragioni alcuni farmaci scarseggiano?

I motivi sono molteplici. Innanzitutto c'è stato un aumento dei consumi di alcuni medicinali grazie alla domiciliarizzazione delle cure contro il Covid. Poi, più che in passato, l'influenza stagionale si sta rivelando particolarmente contagiosa ed aggressiva. Il risultato è che si utilizzano spesso gli stessi farmaci contro il Covid e l'influenza, aumentandone il consumo in modo significativo rispetto al passato. E queste sono le ragioni puramente epidemiologiche.

Ce ne sono altre di carattere produttivo e logistico?

Sì, anche il mondo farmaceutico subisce gli effetti della crisi internazionale. Cina e India la fanno da padrone nella produzione di principi attivi e materie prime così oggi, ad esempio, registriamo carenza di alluminio, materiale fondamentale per la realizzazione dei blister, ma anche di plastica per le confezioni e vetro per i flaconi. Non dimentichiamo poi gli aumenti dei costi dei carburanti, che hanno imposto a molte aziende di diradare le consegne. Tali fattori hanno fatto sì che ci sia una diminuzione dalla fornitura alle farmacie.

Cosa consigliate ai pazienti?

Di acquistare farmaci equivalenti, ovvero medicinali aventi uguale composizione in principi attivi, nonché forma farmaceutica, via di somministrazione, modalità di rilascio, numero di unità posologiche e dosi unitarie uguali, ad esclusione di quelli coperti da brevetto sul principio attivo. I medicinali aventi tali caratteristiche possiedono la stessa efficacia terapeutica di quelli "brandizzati". In mancanza di farmaci equivalenti consigliamo di rivolgerci alle farmacie in grado di realizzare preparazioni galeniche.

Cosa sono i farmaci galenici? Sono sicuri ed efficaci come gli altri?

I preparati galenici sono farmaci assemblati direttamente in farmacia sulla base di una farmacopea comunitaria, nella fattispecie quella britannica. I farmacisti acquistano i principi attivi e li assemblano secondo norme codificate di buona preparazione, realizzando prodotti efficaci e sicuri tanto quanto quelli industriali. Insomma, in mancanza di farmaci equivalenti ci si può sempre rivolgere alle farmacie che realizzato preparati galenici. Non tutte lo fanno, ma molte sì e con ottimi risultati.