Per Abrignani (Cts) a fine agosto avremo 30mila casi covid al giorno: “Serve vaccino e green pass”

A cura di Antonio Palma

A questo ritmo e con un indice Rt in costante aumento, i contagi da coronavirus in Italia sono destinati ad aumentare esponenzialmente e ad agosto potremmo fare i conti con numeri altissimi anche di 30mila contagi al giorno, ne è convinto l'immunologo Sergio Abrignani, membro del Comitato tecnico scientifico per l’emergenza covid. “Arriveremo a fine agosto con 24-30 mila casi di Covid” ha spiegato infatti l’esperto ai microfoni di "Radio Anch'io" su Rai Radio1. Per questo Abrignani si dice favorevole all’estensione dell’uso del green pass perché “aiuterà a contenere la diffusione del virus”.

Un numero elevato di casi giornalieri che però, secondo Abrignani, non deve impensierire più di tanto in quanto la mortalità resta bassa. “Questa forma di Covid, quando si diffonde in una popolazione prevalentemente vaccinata come in Gran Bretagna, è come una influenza, cioè ha la stessa letalità” ha ribadito infatti l'immunologo, aggiungendo: "Se guardiamo ai dati delle infezioni a febbraio, quando erano vaccinati in pochissimi, c'era una letalità del 2 per cento. Ogni cento infetti ne morivano due. Ora i dati ci dicono che ogni 1.000 ne muore 1-2". “Questo ci dicono i dati sia in Spagna che nel Regno Unito e questa è la logica che sta seguendo Johnson per le riaperture” ha sottolineato Abrignani.

Ad ogni modo per evitare che i numeri crescano “Bisogna far vaccinare più persone possibili e il più in fretta possibile” ha ricordato il docente di Immunologia alla Statale di Milano, proseguendo: “I no-vax non vanno capiti, sono come gli evasori fiscali che pretendono che gli altri paghino per qualcosa che loro poi beneficiano. Non vaccinarsi è una evasione fiscale nei confronti della comunità, si fanno scudo con gli altri”.