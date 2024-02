Per 30 anni prende pensione da cieco, incastrato perché leggeva manifesti funebri: denunciato A tradire l’anziano pensionato sarebbero state le sue abitudini come prelevare contanti e leggere i manifesti mortuari per strada. Se giudicato colpevole, il pensionato infatti potrebbe essere costretto a restituire quanto percepito in 34 anni di invalidità. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

Un pensionato piemontese di 84 anni è stato denunciato per truffa aggravata con l’accusa di aver finto di essere cieco e aver preso indebitamente sussidi e indennità di invalidità per oltre 34 anni. A incastrare l’uomo residente a Cirié, nel Torinese, una attività di pedinamento delle forze dell'ordine durante la quale si è scoperto che l’anziano non solo si muoveva da solo per la strada senza ausilio di alcuno strumento per non vedenti ma addirittura si fermava a leggere i manifesti funebri e a prelevare al bancomat.

L’indagine nei suoi confronti sarebbe partita diverso tempo fa dopo una segnalazione che parlava di un finto cieco. Gli accertamenti investigativi sono andati avanti per mesi con appostamenti lungo i suoi luoghi abituali di ritrovo che infine hanno portato le forze dell’ordine a denunciarlo all’autorità giudiziaria all'inizio di quest’anno per il reato di truffa aggravata ai danni dello stato.

Ora il tribunale di Ivrea, interessato del caso, ha disposto nei confronti dell’uomo il sequestro preventivo di 90mila euro che aveva sul conto corrente e del suo appartamento nella cittadina piemontese. Se giudicato colpevole, il pensionato infatti potrebbe essere costretto a restituire quanto percepito in 34 anni di invalidità.

A tradirlo sarebbero state le sue abitudini come prelevare contanti e leggere i manifesti mortuari per strada. Con lui sono finiti nei guai anche due medici che nel 2020 avevano certificato l'aggravamento delle sue condizioni verso la cecità totale cecità. L’uomo infatti percepiva già una indennità perché risultava come grave ipovedente, poi quattro anni fa una visita lo aveva giudicato completamente cieco.

La stessa cittadina torinese era stata scenario di una vicenda analoga avvenuta pochi anni fa quando un altro pensionato che risultava cieco assoluto in realtà faceva la spesa e lavorava nell'orto, guidando persino un’apecar. L’80enne incastrato allo stesso modo con pedinamenti in cui venne immortalato mentre si fermava a leggere manifesti funebri in strada.