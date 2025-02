Pensava fosse influenza, Marika uccisa in 3 giorni da leucemia fulminante: lascia due bimbi

video suggerito

A cura di Antonio Palma

Pensava fosse un semplice raffreddore quando ha accusato i primi sintomi simil influenzali poi la febbre sempre più alta e in appena tre giorni Marika Somaggio è morta, nonostante il trasferimento in ospedale e i tentativi di salvarla. A uccidere la mamma 36enne, che lascia marito e due figli piccoli appena adolescenti, quella che si è rivelata una leucemia fulminante.

Una tragedia che ha scosso e sconvolto la comunità di Musile di Piave, nel Veneziano, dove la giovane mamma abitava e lavorava da alcuni anni dove essersi trasferita dalla Brianza. Mercoledì scorso i primi sintomi che la donna aveva ricondotto all’influenza stagionale che aveva colpito anche i figli.

Nonostante il riposo e le cure a casa, però, le sue condizioni sono peggiorate col passare delle ore e poi dei giorni e con la febbre che saliva sempre di più. Infine le cose sono precipitate improvvisamente sabato quando la donna è stata portata d’urgenza in pronto soccorso dove, nonostante le cure, è morta poche ore dopo.

Un decesso così improvviso e inatteso che ha sconvolto tutti. “Perdere Marika non è stato solo perdere una persona a noi cara è stato perdere un'artista, una pizzaiola, una barista, una mamma, una sorella, una compagna, una zia e soprattutto un'amica e una preziosa fonte di buon umore ed energie instancabili” ha scritto in un post su Facebook il personale della pizzeria in cui la donna lavorava dopo aver chiuso il suo locale nel periodo covid.

“In queste occasioni purtroppo la tristezza è l'unica compagna, ma dobbiamo in qualche modo farci coraggio e riuscire a guardare tutto quello che Marika ci ha lasciato. La sua vita è stata così intensa e piena che vivrà tra noi ancor più di prima” hanno aggiunto amici e colleghi della donna facendo un ritratto di una donna solare e sempre disponibile con tutti.

“La scomparsa di Marika è stata una di quelle tragedie inaspettate e sconvolgenti, che ci ha spezzato il cuore e lasciato un vuoto impossibile da colmare. Era una persona speciale, capace di illuminare le nostre vite con il suo sorriso, la sua dolcezza e la sua forza” si legge in un post social dei colleghi che aggiungono: “Non avremmo mai immaginato di doverci separare così presto, senza il tempo di un ultimo saluto, un ultimo abbraccio. Ma anche se il dolore è grande, sappiamo che il suo spirito vivrà per sempre nei ricordi, nelle parole e nei gesti di chi l'ha amata".

I funerali di Marika Somaggio avranno luogo Giovedì 20 febbraio alle ore 15.30 nella Chiesa Parrocchiale della frazione di Croce dove abitava. Dopo la celebrazione religiosa, la salma verrà accompagnata al Crematorio.