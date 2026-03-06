Paura in strada a Torino: 21enne dà in escandescenze e accoltella una donna al collo in pieno centro

Paura a Torino, nel quartiere Barriera di Milano. Un 21enne di origine marocchina ha minacciato i passanti con un coltello e ha aggredito una donna cinese, che non conosceva, ferendola al collo. Alcuni passanti lo hanno disarmato prima dell’arrivo dei carabinieri. Il giovane è stato arrestato per tentato omicidio. La vittima non è in pericolo di vita.

immagine di repertorio

Momenti di forte tensione nel tardo pomeriggio di giovedì 5 marzo nel quartiere Barriera di Milano, alla periferia nord di Torino. All’angolo tra corso Giulio Cesare e corso Novara un ragazzo di 21 anni, di origine marocchina, ha iniziato a minacciare i passanti impugnando un coltello. In pochi minuti la situazione è precipitata, trasformando una delle strade più trafficate della zona in una scena di panico.

Secondo le prime ricostruzioni, il giovane avrebbe dato in escandescenze mentre si trovava in strada, agitandosi e brandendo l’arma davanti alle persone che in quel momento stavano passando nella zona. Alcuni presenti si sono allontanati, altri hanno cercato di capire cosa stesse accadendo. All’improvviso il ventunenne si sarebbe scagliato contro una donna di nazionalità cinese che si trovava nelle vicinanze, colpendola con il coltello e ferendola al collo.

La scena si è consumata in pochi istanti. La vittima, che non conosceva l’aggressore, è rimasta ferita a terra mentre attorno si radunavano i passanti. Decisivo proprio l’intervento di alcune persone presenti in strada, che sono riuscite a fermare il giovane e a disarmarlo prima che la situazione potesse degenerare ulteriormente. Nel frattempo è stata chiamata un’ambulanza e sono stati allertate le forze dell'ordine.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno soccorso la donna e l’hanno trasportata in ambulanza all’ospedale San Giovanni Bosco. I medici le hanno riscontrato una profonda ferita al collo e le hanno assegnato una prognosi di circa trenta giorni. Nonostante la gravità del colpo ricevuto, non sarebbe in pericolo di vita.

Poco dopo sono arrivati anche i carabinieri del Nucleo radiomobile, che hanno preso in consegna il ventunenne e lo hanno arrestato con l’accusa di tentato omicidio. Sono ora in corso gli accertamenti per ricostruire con precisione quanto accaduto e chiarire le ragioni del gesto. Dai primi elementi raccolti non risulterebbero rapporti tra l’aggressore e la donna ferita.