Paura davanti all’Ikea: non si ferma all’alt e tenta di investire agenti, colpi di pistola Gli agenti avevano individuato un’auto con a bordo un soggetto ricercato e gli hanno imposto l’alt ma l’uomo per tutta risposta ha accelerato. I poliziotti hanno rischiato seriamente di essere investiti dal mezzo e hanno sparato ma il fuggitivo ha fatto perdere le tracce.

A cura di Antonio Palma

Momenti di paura all’Ikea di Padova dove la tentata cattura di un ricercato si è trasformata in un inseguimento con tanto di colpi di pistola esplosi dagli agenti di polizia per evitare di essere investiti. L’episodio nella mattinata di ieri, martedì 31 gennaio, tra l’ingresso e il parcheggio del centro commerciale alle porte di Padova.

Tutto era iniziato però molto prima e a centinaia di chilometri di distanza, a Gorizia, dove gli agenti della locale Questura avevano individuato un’auto con a bordo un soggetto ricercato e sul quale pendeva un mandato di cattura internazionale per droga. A seguito di pedinamento, i poliziotti erano arrivati fino all’ingresso di Padova, nella zona dell’Ikea.

Qui gli agenti hanno ritenuto di poter imporre l’alt all’uomo ricercato in Francia che però per tutta risposta, ignorando le armi puntate, ha accelerato e nel tentativo di scappare non ha esitato a puntare la vettura contro i poliziotti che hanno rischiato seriamente di essere investiti dal mezzo.

A questo punto gli spari dei poliziotti contro la vettura che, nonostante una gomma bucata, ha proseguito la marcia e speronato l‘auto civetta della polizia prima di fuggire. La stessa auto è stata rinvenuta poco dopo lungo la Strada regionale 308 all'altezza del vicino comune di Cadoneghe ma dell’uomo nessuna traccia.

Il fuggitivo, un 23enne cittadino algerino colpito da mandato per traffico di stupefacenti emesso dalle autorità francesi, infatti è riuscito a fuggire e a far perdere le proprie tracce, almeno per il momento.

Le ricerche dell’uomo ora si stanno concentrando in tutto il Padovano. In aiuto agli agenti della Questura di Gorizia anche gli uomini della squadra mobile di Padova, che ora coordinano le ricerche in ambito provinciale, con il concorso della polizia stradale e dell'arma dei Carabinieri a cui sono state diffuse le informazioni relative al fuggitivo.