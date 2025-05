Paura a Rodi, aereo atterra nonostante le forti raffiche di vento dopo aver rimbalzato sulla pista: il video Un aereo Boeing 737-800 della compagnia Enter Air, partito da Danzica, in Polonia, è atterrato con difficoltà a Rodi: le raffiche di vento di 65 km/h hanno ostacolato la manovra, ma per fortuna non ci sono feriti. Fai rumore con noi. Diventa sostenitore

A cura di Dario Famà

Un vento fortissimo ha reso turbolento un arrivo tranquillo. È successo venerdì scorso a Rodi, dove un Boeing 737-800 della compagnia Enter Air è atterrato in condizioni meteo complicate. L'aereo, diretto sull'isola greca, era partito dalla città polacca di Danzica.

Come si vede in un video circolato sui social, il velivolo, al momento dell'impatto con la pista, ha rimbalzato sull'asfalto, rischiando un impatto tra il motore e l'ala. Durante la fase d'atterraggio, forti raffiche di vento, con punte di 65 km/h, hanno reso difficile il lavoro al pilota, che, nonostante tutto, è riuscito a portare i passeggeri a destinazione.

La manovra era stata tentata già una prima volta, ma senza successo. La situazione, dunque, ha suscitato paura e preoccupazione tra i passeggeri, ma non si è registrato nessun ferito.

Questi episodi non sono una novità per Rodi, che, come molte isole greche, è investita da un caratteristico vento proveniente da nord-ovest: il Meltemi. Si tratta di una raffica che si presenta tipicamente nella stagione estiva, tra maggio e ottobre, e può causare burrasche in mare, impedendo la navigazione. La particolarità di questo evento metereologico si riconduce a uno dei motivi che lo scatena ovvero il suo incanalamento tra le terre emerse, che ne aumentano la velocità.

Le forti raffiche costituiscono un problema per gli spostamenti in aereo, tanto che moltissimi voli con destinazione Rodi sono stati costretti ad atterrare in altre mete vicine come Atene, l'isola di Kos o addirittura la città turca di Dalaman. Sabato scorso, infatti, un aereo partito da Bruxelles è stato dirottato proprio nella capitale greca a causa di condizioni meteo pericolose.

Nonostante le criticità, l'aeroporto di Rodi non rientrerebbe tra i più pericolosi da raggiungere in Europa. Secondo il sito greekreporter.com, il primato è di Skiathos, isola dell'arcipelago greco delle Sporadi, che presenta una pista d'atterraggio molto corta. Per questo motivo non basta essere un pilota per raggiungere l'area, ma è necessario avere il grado di Comandante.