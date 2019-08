Paura nella notte a Bibione, in provincia di Venezia dove intorno alle 03.30 un boato ha svegliato un intero quartiere e si è verificata l'esplosione di una palazzina di due piani composta in totale da quattro appartamenti. A causare il deflagrazione nell'edificio in via della Bilancia forse una fuga di gas al pian terreno o un mal funzionamento della rete di distribuzione. Due bambini, tutti turisti tedeschi, sono rimasti feriti: sono scesi velocemente dal letto per fuggire e hanno calpestato alcuni cocci di vetro. Sono stati medicati sul posto dalla equipe medica di un'ambulanza e nessuno di loro è in pericolo di vita. Una tragedia, dunque, sfiorata.

La struttura, in genere utilizzata per l'accoglienza ai turisti, non è alimentata a metano ma a Gpl poiché si tratta di appartamenti utilizzati solo in estate. L'immobile, che sarà posto sotto sequestro per tutti gli accertamento del caso, è stato dichiarato inagibile e i turisti sono stati sgomberati. Molta la paura tra i residenti della zona, anche perché sono caduti alcuni muri di tamponamento e alcuni edifici circostanti sono rimasti danneggiati in seguito allo scoppio, il cui boato è stato avvertito a chilometri di distanza. I vigili del fuoco di Portogruaro e Lignano sono ancora sul posto per cercare di riportare la situazione sotto controllo.