Pasqua e Pasquetta, previsioni meteo: oggi freddo e vento, domani migliora con sole prevalente Previsioni meteo per il weekend di Pasqua e Pasquetta 2022: domenica di vento e temperature in calo, domani avremo condizioni meteo stabili e ampi spazi soleggiati su tutta Italia.

A cura di Redazione Meteo

Turisti a Roma nel weekend di Pasqua

Vento e temperature in calo nel giorno di Pasqua, la situazione dovrebbe migliorare per domani, lunedì di Pasquetta. Le ultime previsioni meteo indicano che l’alta pressione che nei giorni scorsi ha garantito condizioni stabili all'Italia si è indebolita e una perturbazione proveniente dai Balcani lambisce il Paese. La massa d'aria fredda che l'accompagna in parte arriva anche in Italia durante questi giorni festivi. Protagonisti in queste ore sulla penisola vento e freddo. Il crollo termico in particolare sarà più sensibile sulle regioni adriatiche e meridionali, dove i valori scenderanno temporaneamente al di sotto della norma. Sarà comunque una Pasqua in prevalenza soleggiata anche se non manca il rischio di temporali sulle estreme regioni meridionali.

Previsioni meteo oggi, Pasqua 2022

Oggi domenica di Pasqua con cielo nuvoloso o molto nuvoloso su Abruzzo, Molise e regioni meridionali. Possibili rovesci e temporali sparsi su Calabria e Sicilia; a carattere più isolato qualche debole pioggia su Puglia e Basilicata. Sul resto della penisola tempo in prevalenza soleggiato salvo un po' di nuvole in mattinata sulle regioni di Nord-Ovest. Temperature massime in sensibile diminuzione soprattutto su Adriatiche, sud e Sicilia. Si registra un calo anche di 7-8 gradi, al di sotto della norma nel versante adriatico. Al Centro Sud venti di Bora, Grecale e Tramontana.

Meteo domani, lunedì di Pasquetta: il tempo migliora

La giornata di domani, lunedì di Pasquetta, avremo condizioni meteo stabili e ampi spazi soleggiati su tutta Italia. Qualche nuvola in transito al Nord-Est, in maniera residuale al Sud e lungo l'Appennino. Sarà una giornata ancora relativamente fresca, con valori al di sotto della media soprattutto sulle regioni adriatiche e al Sud. Venti settentrionali specialmente al Centro-Sud, ventilazione localmente ancora tesa su medio Adriatico e al Sud, dove i mari si presenteranno molto mossi.