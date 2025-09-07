Paracadutista sbaglia atterraggio e rimane bloccata nel cimitero: liberata dai pompieri a Vercelli

Brutta disavventura per una paracadutista piemontese impegnata in un lancio nelle campagne di Vercelli nella prima serata di ieri, sabato 6 settembre. Per qualche motivo ancora da chiarire, il lancio non è andato come previsto e la donna si è ritrovata all'interno del locale cimitero che in quel momento era chiuso.

Il singolare incidente intorno alle 20 di sabato nel Camposanto di corso Salamano. Protagonista suo malgrado della vicenda una paracadutista di 54 anni impegnata in un lancio di routine con il paracadute presso il vicino aeroporto Carlo Del Prete di Vercelli.

L'aviosuperficie infatti è sede di una scuola di paracadutismo è proprio nei campi attigui la 54enne doveva atterrare dopo il lancio dal velivolo. In quei frangenti qualcosa è andato storto e la donna si è ritrovata ad alcune centinaia di metri di distanza, fuori rotta.

Al posto del luogo indicato, la paracadutista è atterrata all'interno del cimitero cittadino che si trova nelle immediate vicinanze del campo di volo. In quel momento ovviamente il cimitero era chiuso e la donna è rimasta bloccata all'interno tra l'altro con alcune ferite causate dall'impatto al suolo. Purtroppo infatti l'atterraggio per lei non è stato felice, visti i vari ostacoli lungo il tragitto, e la 54enne si è ferita.

A liberarla ci hanno pensato i vigili del fuoco della centrale di Vercelli che son accorsi sul posto dopo l'allarme. I pompieri hanno dovuto usare l'autoscala per raggiungere la paracadutista finita nel cimitero e prestarle i primi soccorsi. La donna recuperata è stata quindi presa in carico dai sanitari del 118, anche loro intervenuti sul posto con la polizia, e trasportata in ospedale in codice giallo per le cure del caso. Dopo essere stata stabilizzata in pronto soccorso, la paziente è stata ricoverata con alcune fratture ma le sue condizioni non destano particolari preoccupazioni.