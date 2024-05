“Papà picchia mamma”, carabinieri trovano donna svenuta a terra e il marito sporco di sangue: arrestato

video suggerito

A cura di Antonio Palma

“Carabinieri venite, Papà sta picchiando la mamma”, la chiamata di emergenza di un ragazzino ha portato alla scoperta di un caso di brutale violenza domestica nei giorni scorsi nel Pistoiese. All’arrivo dei militari dell’arma sul posto, infatti, si è scoperto che si era appena consumata una aggressione ai danni della madre del ragazzino, ormai svenuta a terra, priva di sensi per i colpi subiti dal coniuge. La scoperta ha portato all’arresto del 59enne con l’accusa di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali.

L’episodio la settimana scorsa, durante il pomeriggio della festa della Liberazione, quando i carabinieri del nucleo Radiomobile sono accorsi sul posto inviati dalla centrale dopo la chiamata di emergenza del minore. Come ricostruisce il Tirreno, il 59enne avrebbe cercato in tutti i modi di minimizzare i fatti. Prima ha cercato di ritardare l’ingresso in casa ai militari, con varie scuse, poi di fronte alla scena della moglie distesa a terra, ha sostenuto che fosse caduta. Infine ha riferito di essere sanguinante per essersi ferito nel giardino.

A incastrare l’uomo però il racconto del figlio e della stessa moglie dopo essersi ripresa. Prima dell’ingresso dei carabinieri il 59enne avrebbe cercato di trascinare la donna per nascondere le prove su quanto accaduto e allo stesso modo avrebbe cercato di raccogliere cocci e altri suppellettili caduti e rotti durante l’aggressione. Il figlio però aveva anche registrato la parte finale dell’accaduto che ha smentito la sua versione.

Dal racconto del ragazzino e della madre, è venuta fuori una terribile vicenda di violenze domestiche che andava avanti da anni anche se lei non aveva mai denunciato pur dovendo ricorrere alle cure mediche in alcune occasioni. L’uomo pare che abusasse di alcol e avrebbe in pratica segregato la mogie impedendole di uscire da sola di casa.