Sono “una vigliaccheria e un degrado” per gli uomini e “per tutta l’umanità” le varie forme di maltrattamento che subiscono molte donne. Sono le parole di papa Francesco contenute nel video con le sue intenzioni di preghiera per il mese di febbraio. "Oggi continuano a esserci donne che subiscono violenza. Violenza psicologica, violenza verbale, violenza fisica, violenza sessuale – dice il Pontefice -. È impressionante il numero di donne colpite, offese, violate. Le varie forme di maltrattamento che subiscono molte donne sono una vigliaccheria e un degrado per tutta l'umanità. Per gli uomini e per tutta l'umanità".

"Preghiamo per le donne vittime di violenza, perché vengano protette dalla società e perché le loro sofferenze siano prese in considerazione e ascoltate da tutti".

Bergoglio, dunque, interpella “tutti”, parola che infatti torna diverse volte nel video. “Le testimonianze delle vittime che hanno il coraggio di rompere il silenzio sono un grido di richiesta di aiuto che non possiamo ignorare”, ribadisce ancora. “Non possiamo – rimarca – guardare dall'altra parte”.

La violenza contro le donne, i numeri

Che il numero di donne vittime di violenza sia impressionante è evidente anche dai dati della Rete Mondiale di Preghiera riportati nel comunicato. Vengono qui riportate le statistiche raccolte dall’ente delle Nazioni Unite UN Women, aggiornate a novembre 2020. Dunque ogni giorno, 137 donne vengono assassinate da membri della propria famiglia, che le donne adulte rappresentano quasi la metà delle vittime della tratta degli esseri umani a livello mondiale e che su scala globale, una donna su tre ha sperimentato qualche violenza fisica o sessuale. In particolare 15 milioni di adolescenti tra i 15 e i 19 anni hanno avuto rapporti sessuali forzati in tutto il mondo. Realtà peggiorate dalla pandemia dell’ultimo anno perché “la restrizione dei movimenti, l'isolamento sociale e l'insicurezza economica hanno aumentato la vulnerabilità delle donne e la violenza in ambito privato in tutto il mondo”.