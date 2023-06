Papa Francesco ricoverato al Gemelli: ha mosso qualche passo, oggi l’Angelus recitato da solo Gli aggiornamenti sullo stato di salute di Bergoglio dopo l’operazione di laparotomia a cui è stato sottoposto all’ospedale Gemelli di Roma. Domenica pomeriggio di lavoro, riposo e preghiera per il Papa.

A cura di Susanna Picone

Papa Francesco nel 2023

Papa Francesco sta bene, lavora dall’ospedale Gemelli dove è ricoverato dall’operazione di laparotomia all’addome a cui è stato sottoposto mercoledì, e oggi ha mosso anche qualche passo.

È positivo l’aggiornamento sulla salute di Bergoglio diramato nel pomeriggio di domenica dalla sala stampa vaticana. "Pomeriggio bene, Papa Francesco ha potuto fare qualche passo. Si è dedicato per alcune ore al lavoro, intervallato al riposo e alla preghiera", la dichiarazione del Vaticano.

Il decorso post operatorio di papa Francesco è regolare. Il Santo Padre continua ad essere apiretico ed emodinamicamente stabile, ha effettuato fisioterapia respiratoria ed ha continuato a mobilizzarsi.

Quella di oggi è stata sicuramente una domenica anomala per Francesco, che ha dovuto rinunciare a condividere l’Angelus con i fedeli. Non era accaduto neanche durante il lockdown per il Covid. Glielo avevano chiesto i medici e alla fine l’Angelus papa Francesco lo ha recitato da solo nella Cappellina.

Bergoglio ha seguito la messa in tv e condiviso il pranzo con i pochi che possono accedere al suo appartamento al decimo piano del Gemelli. Gli unici al momento ammessi alla stanza del Papa di fatto sono medici e infermieri, oltre al personale della Gendarmeria: Bergoglio deve recuperare dopo l'operazione all'addome con un riposo pressoché assoluto.

Probabilmente resterà al Gemelli per tutta la prossima settimana. Le udienze sono sospese almeno fino al 18 giugno.

Ma nonostante il Papa non si sia affacciato per l’Angelus, tanti fedeli sono arrivati nel piazzale dell'ospedale. Al Gemelli erano arrivati anche "i ragazzi dell'Immacolata" che il Papa saluta quasi a ogni Angelus.

"Lo aspettiamo presto: intanto gli rivolgiamo tutti affettuosi auguri di pronta guarigione”, ha detto oggi anche il cardinale Matteo Zuppi parlando del Pontefice ricoverato.