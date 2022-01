Papa Francesco: “Le coppie non vogliono più figli, ma hanno cani e gatti. Questo toglie umanità” Il Pontefice nell’udienza generale è tornato a parlare dell’inverno demografico e ha rimarcato il valore dell’adozione: “Questo tipo di scelta è tra le forme più alte di amore e di paternità e maternità”.

A cura di Biagio Chiariello

"Tante coppie non hanno figli perché non vogliono, o uno e non di più" ma hanno "cani e gatti che occupano il posto dei figli. Questo negare la maternità e la paternità vi diminuisce, ci toglie umanità, la civiltà diviene più vecchia e senza umanità perché si perde la ricchezza della paternità e della maternità. E soffre la patria che non ha figli". Lo ha detto Papa Francesco all'udienza di oggi sollecitando la riscoperta della paternità e della maternità, anche attraverso l'adozione.

Il Pontefice ha poi citato una persona che diceva: “Adesso chi pagherà le tasse per la mia pensione che non ci sono dei figli?”.

“Chiedo a San Giuseppe – ha proseguito nella catechesi dedicata al ‘padre putativo’ di Gesù – la grazie di svegliare le coscienze e pensare a questo: avere figli, la maternità e la paternità è la pienezza della vita di una persona”. generare figli o adottare ”è un rischio ma più rischioso è non averne, negare la maternità e la paternità”.

Premettendo che "non basta mettere al mondo un figlio per dire di esserne anche padri o madri", Papa Francesco ha rimarcato il valore dell'adozione. "Questo tipo di scelta è tra le forme più alte di amore e di paternità e maternità. Quanti bambini nel mondo aspettano che qualcuno si prenda cura di loro! E quanti coniugi desiderano essere padri e madri ma non riescono per motivi biologici; o, pur avendo già dei figli, vogliono condividere l'affetto familiare con chi ne è rimasto privo".

Leggi anche Cani e gatti seppelliti nella stessa tomba del padrone, via libera a Genova

Per Bergoglio viviamo in un'epoca di orfanità", "la nostra civiltà è un po' orfana, si sente questa orfanità". Il Papa ha quindi invocato l'aiuto di San Giuseppe, ‘padre putativo' di Gesù, "per risolvere il senso di orfanità che oggi ci fa tanto male, è un sentimento così brutto".