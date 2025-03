Papa Francesco, le condizioni di salute sono stabili: “Ha riposato bene questa notte”, come sta oggi 5 marzo

video suggerito

A cura di Susanna Picone

Papa Francesco ha riposato bene nella notte all’ospedale Gemelli di Roma, al ventesimo giorno di ricovero per curare una polmonite bilaterale. L’ultimo aggiornamento della sala stampa vaticana di questa mattina, mercoledì 5 marzo, riporta che Bergoglio si è svegliato dopo le 8. "Il Papa ha riposato bene nella notte, si è svegliato poco dopo le 8:00", si legge nella nota diffusa dal Vaticano.

Nel bollettino di ieri sera il Vaticano ha fatto sapere che, dopo la giornata difficile di lunedì con due crisi respiratorie, il Pontefice resta "stabile", apiretico, sempre vigile, collaborante alle terapie e orientato. Quella di ieri è stata una giornata più tranquilla, il Papa non ha presentato episodi di insufficienza respiratoria, né broncospasmo, ha riposato e pregato tornando all'ossigeno ad alti flussi, quello meno invasivo somministrato attraverso i naselli. La sala stampa della santa sede aveva anche spiegato che, per permettergli di trascorrere una notte più serena, sarebbe tornato alla ventilazione meccanica con la maschera. Il quadro clinico di Bergoglio resta complesso – anche le crisi fanno parte dell'evoluzione di questa polmonite – con la prognosi riservata. Il Papa, insomma, non è fuori pericolo.

Oggi per tutti i cattolici del mondo inizia la Quaresima, con il rito delle Ceneri che vedrà Francesco assente. Celebrerà al suo posto il cardinale Angelo De Donatis ma l'omelia che si ascolterà era stata preparata da Francesco. Venerdì invece cominceranno gli esercizi spirituali in Vaticano, predicati dal cappuccino padre Roberto Pasolini, e anche in questo caso senza il Papa. Ieri intanto il Vaticano ha fatto sentire la sua voce diffondendo un video registrato alcune settimane dedicato alle famiglie.