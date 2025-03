video suggerito

Mercoledì delle Ceneri 2025, oggi inizia la Quaresima: cosa significa e perché si chiama così Oggi mercoledì 5 marzo si celebra il mercoledì delle Ceneri, giorno che dà inizio alla Quaresima, il periodo che precede la Pasqua cristiana. La celebrazione fa riferimento alle Ceneri che vengono applicate sulla testa dei fedeli che sono tenuti a fare penitenza e a osservare il digiuno e l’astinenza dalla carne. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

A cura di Antonio Palma

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Oggi, mercoledì 5 marzo 2025, si celebra il mercoledì delle Ceneri, giornata di inizio della Quaresima per il mondo cattolico, il periodo che precede e si conclude con l'arrivo della Pasqua cristiana. In questa giornata ci si richiama simbolicamente alle ceneri e al detto biblico “Ricordati che sei polvere e in polvere ritornerai” che fa riferimento alla provvisorietà della vita terrena e alla necessità della conversione. Nonostante l’importanza dal punto di vista religioso per i fedeli, che sono tenuti a fare penitenza e a osservare il digiuno e l'astinenza dalla carne, non si tratta però di un giorno festivo.

Cos'è il Mercoledì delle Ceneri e perché si chiama così

Il Mercoledì delle Ceneri è il mercoledì precedente la prima domenica di Quaresima e cioè l’inizio del periodo che precede la Pasqua cristiana nelle chiese cattoliche di rito romano. In questo giorno tutti i cattolici sono tenuti a far penitenza e a osservare il digiuno e l'astinenza dalle carni. Si tratta di un rito che dà inizio al cammino di penitenza dei fedeli fino alla Pasqua di resurrezione. Si chiama così perché l'origine di questa celebrazione fa riferimento alle Ceneri che vengono applicate sulla testa dei fedeli durante i riti religiosi in segno di penitenza dai peccati.

Il Mercoledì delle Ceneri segna l'inizio della Quaresima

Il Mercoledì delle Ceneri segna l'inizio della Quaresima nel mondo cattolico e cioè il periodo di penitenza dei fedeli che precede il giovedì santo, quando si viene assolti dai peccati, e si conclude con l'arrivo della Pasqua. In questo giorno il celebrante sparge un pizzico di cenere benedetta sul capo dei fedeli pronunciando la formula di ammonimento perché ci si penta e ci si converta.

Perché durante il Mercoledì delle Ceneri non si mangia carne

Durante il Mercoledì delle Ceneri tutti i fedeli sono tenuti a osservare il digiuno e l'astinenza dalle carni come atto di penitenza dai propri peccati. Un gesto che in precedenza era richiesto per tutti i venerdì dell’anno e che negli ultimi decenni è stato imposto ai fedeli solo per i venerdì di Quaresima. Nel periodo che precede la Pasqua, infatti, la Chiesa invita a vivere con maggior cura lo spirito cristiano di penitenza.

Le tradizioni in Italia e cosa significa ricevere le ceneri

Le Ceneri a cui si riferisce questa giornata un tempo erano ottenute dal sacerdote bruciando i rami d’ulivo benedetti la domenica delle Palme dell’anno precedente. “Ricordati uomo, che polvere sei e polvere ritornerai” era la frase biblica che il religioso recitava, poi sostituita da “Convertitevi e credete al Vangelo” dopo il Concilio Vaticano II. Durante la giornata le ceneri possono essere imposte in tutte le celebrazioni eucaristiche del mercoledì.