Papa Francesco in Mongolia: il programma del viaggio apostolico e i motivi della visita Oggi, 31 agosto, Papa Francesco volerà a Ulaanbaatar, in Mongolia, e vi resterà fino al 4 settembre. Il programma del viaggio apostolico di Bergoglio che potrà essere interamente seguito in diretta su Tv2000.

Oggi, giovedì 31 agosto, inizia il viaggio apostolico di Papa Francesco in Mongolia. La partenza dell’aereo papale è in programma da Fiumicino alle 18.30. Destinazione Ulaanbaatar, luogo dell’intera permanenza, nel cui aeroporto Bergoglio atterrerà alle 10 di venerdì 1° settembre, ora dell’accoglienza ufficiale. Il ritorno in Vaticano è in programma per il 4 settembre.

Sarà possibile seguire in diretta l'intero viaggio del Santo Padre in Mongolia su Tv2000 e scaricare in pdf il messale con le preghiere per la Santa Messa di domenica 3 settembre.

Il programma del viaggio di Papa Francesco in Mongolia

Dopo l'arrivo a Ulaanbaatar, il primo evento ufficiale al quale Bergoglio presiederà è la cerimonia di benvenuto in piazza Sukhbaatar in programma Sabato 2 settembre alle 9.

Mezz’ora dopo ci sarà la visita di cortesia al presidente della Mongolia, Ukhnaagiin Khürelsükh, nel Palazzo di Stato, stesso luogo che alle 10.20 ospiterà l’incontro con le autorità, la società civile e il Corpo diplomatico, occasione del primo discorso del Papa in Mongolia.

Alle 11 è in programma l’incontro con il presidente del Grande Hural di Stato, dieci minuti quello con il Primo Ministro. Alle 16 Bergoglio vedrà i vescovi, i sacerdoti, i missionari, i consacrati, le consacrate e gli operatori pastorali nella cattedrale dei Santi Pietro e Paolo, dove Francesco terrà il secondo discorso.

Il terzo discorso sarà quello del giorno dopo, domenica 3 settembre, durante l’incontro ecumenico e interreligioso nell'”Hun Theatre”. Alle 16 la Messa nella “Steppa Arena”.

Lunedì 4 settembre, alle 9.30, l’incontro con gli operatori della carità e l’inaugurazione della Casa della misericordia, occasione dell’ultimo discorso papale in terra di Mongolia, prima della cerimonia di congedo all’aeroporto, in programma alle 11.30.

Perché Papa Francesco visita la Mongolia?

Il motivo del viaggio che Francesco sta per affrontare può essere spiegato grazie ad una frase di san Paolo VI, evidenzia Vatican News.

Era il 30 novembre 1970 e Papa Montini si recava fino alle isole Samoa, nell’oceano Pacifico. Durante la celebrazione della Messa nel villaggio di Leulumoega Tuai, sulla costa nord-occidentale dell'isola di Upolu, il Pontefice mise da parte il “noi” maiestatico allora usato dai pontefici e disse:

Non è il gusto di viaggiare e neppure un interesse qualsiasi che mi hanno portato presso di voi: io vengo, perché noi tutti siamo fratelli, o meglio perché voi siete miei figli e figlie, ed è giusto che, come padre di famiglia, di questa famiglia che è la Chiesa cattolica, mostri a ciascuno ch’egli ha diritto ad un eguale affetto. Sapete che cosa significa “Chiesa Cattolica”? Significa che è fatta per l’intero universo, che è fatta per tutti, che non è estranea in nessuna parte: ciascun uomo, qualunque sia la sua nazione, la sua razza, la sua età o istruzione, trova posto in lei".

La Chiesa quindi è un "posto per tutti", come del resto lo stesso Papa Francesco ha detto nel suo ultimo viaggio a Lisbona

"Giovedì prossimo partirò per un viaggio di alcuni giorni nel cuore dell'Asia, in Mongolia. Una visita tanto desiderata. Un'occasione per abbracciare una Chiesa piccola nei numeri ma vivace nella fede e grande nella carità, e per incontrare da vicino un popolo nobile, saggio, con una grande tradizione religiosa che avrò l'onore di conoscere specialmente nel contesto di un evento interreligioso", ha detto Papa Francesco a conclusione dell'Angelus in piazza San Pietro. "Fratelli e sorelle della Mongolia – ha detto -, mi rivolgo a voi per dirvi che sono felice di viaggiare per essere tra voi come fratello di tutti. Ringrazio le vostre autorità per il cortese invito e quanti con grande impegno stanno preparando la mia venuta. A tutti chiedo di accompagnare questa mia visita con la preghiera".

Il libretto per la Santa Messa di domenica 3 settembre

Ricordiamo che i fedeli hanno la possibilità di scaricare in pdf il messale con le preghiere per la Santa Messa di domenica 3 settembre.

Le varie suppliche sono in inglese, in italiano e in mongolo.

Dove seguire il viaggio del Papa in diretta tv e streaming

Sarà Tv2000 ad occuparsi della diretta tv del viaggio del Papa in Mongolia.

Tra gli eventi live con il Pontefice: l’incontro con i vescovi, i sacerdoti, i missionari, i consacrati, le consacrate, e gli operatori pastorali nella Cattedrale dei Santi Pietro e Paolo sabato 2 settembre ore 10, e la Messa presieduta dal Papa domenica 3 alle ore 9.40.

Tra gli ospiti degli speciali che Tv2000 dedica al viaggio: il vaticanista Fabio Zavattaro, il direttore di Agenzia Fides Gianni Valente, il vicedirettore editoriale dei Media Vaticani Alessandro Gisotti, la giornalista di AsiaNews Chiara Zappa, il Consigliere Generale dello Stato della Città del Vaticano Vincenzo Buonomo, la superiora Generale dell’Istituto Suore Missionarie della Consolata per molti anni missionaria in Mongolia suor Lucia Bortolomasi, il Superiore della Certosa di Pesio dei Missionari della Consolata padre Daniele Giolitti, la Presidente della Fondazione Maitreya – Istituto di cultura buddhista Mariangela Falà.