Papa Francesco cancella processione del Corpus Domini, non può camminare e deve stare a riposo A causa della impossibilità di camminare il pontefice ha cancellato anche il viaggio in Africa che si doveva fare dal 2 al 7 luglio.

A cura di Biagio Chiariello

Papa Francesco non terrà la messa e la processione del Corpus Domini. Il Santo Padre infatti non riesce a camminare e ha cancellato il rito solenne che si tiene subito dopo la Pentecoste. "Per le limitazioni imposte al Papa dalla gonalgia e per le specifiche necessità liturgiche della celebrazione, non si celebrerà la Santa Messa e Processione con la Benedizione Eucaristica in occasione della Festa del Corpus Domini". Lo comunica la sala Stampa vaticana a proposito della festa liturgica del 16 giugno, senza specificare altro sulle cure cui è sottoposto dai medici il pontefice.

Nei giorni scorsi papa Francesco, sempre a motivo del dolore al ginocchio, ha rinviato il viaggio in Congo e in Sud Sudan programmato per i primi di luglio, come ha ricordato anche ieri all'Angelus in piazza San Pietro.

Negli anni passati la Messa nella Solennità che si richiama alla presenza reale di Gesù nell’Eucaristia si svolgeva tra la basilica di San Giovanni e la basilica di Santa Maria Maggiore. La processione si sviluppava nel tragitto tra le due chiese mentre il pontefice guidava i fedeli e i celebranti, solitamente cardinali, patriarchi, archivescovi e vescovi. Nel periodo del Covid il rito è stato celebrato con un numero contingentato di fedeli all’Altare della Cattedra di San Pietro e non nel tradizionale scenario del sagrato di San Giovanni in Laterano, con la processione fino a Santa Maria Maggiore, o ancora in luoghi di periferia come avvenuto nel 2018, con la celebrazione a Ostia, e nel 2019, nel quartiere romano di Casal Bertone.