“Papà abusa di me”: 17enne si confida con la mamma che fa arrestare il marito, orrore nell’Aquilano

L’uomo avrebbe abusato del figlio per mesi. Quando il ragazzo caduto in depressione ha deciso di confidarsi con la madre, la donna ha denunciato. Ora il gip ha disposto la custodia cautelare nei confronti del cinquantenne.

Un cinquantenne di Capistrello, un paese in provincia dell'Aquila, è stato arrestato con l'accusa di abusi sessuali sul figlio di 17 anni. A deciderlo è stato il gip del Tribunale di Avezzano, che ha disposto la misura di custodia cautelare.

A sporgere la denuncia è stata la madre del ragazzo, che proprio a lei si era rivolto per raccontare quanto subito. Secondo quanto emerso durante le indagini condotte dalla polizia di Avezzano il cinquantenne, che era separato da anni con la madre del ragazzo, si sarebbe riavvicinato al figlio da qualche mese, affittando una casa a Capistrello. Proprio nel corso di questo tempo si sarebbero verificati i molteplici abusi.

Le autorità hanno ascoltato direttamente il ragazzo in modalità protetta per raccoglierne la testimonianza. Per via dei comportamenti del padre, il giovane sarebbe caduto in uno stato di forte depressione e ansia. Questo cambiamento repentino di atteggiamenti ha preoccupato la madre, che però non riusciva a darsi una spiegazione. Tutto finché il figlio non ha deciso finalmente di confidarsi con lei.

Negli accertamenti fatti dopo la denuncia, gli inquirenti hanno trovato parecchi riscontri di quanto raccontato dal ragazzo. Per questo, il gip ha disposto la custodia cautelare del cinquantenne. Sentito dalle autorità, l'uomo originario della provincia di Frosinone si è però detto innocente. Ha infatti negato gli abusi e accusato la ex-moglie di aver organizzato una congiura contro di lui.